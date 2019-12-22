دوريات الأمن بمنطقة الجوف تكثف تواجدها الأمني في أيام الإختبارات

المناطق - الجوف

كثفت دوريات الامن بمنطقة الجوف صباح اليوم الاحد مع بداية الاختبارات تواجدها الامني بالقرب من المدارس بمدينة سكاكا ومحافظة القريات .

و قام عدد من الضباط والإفراد بالتواجد الامني والمتابعة المكثفة بالقرب من الشوارع المحيطة بالمدارس والمجمعات وخاصة التي تضم أعداداً كبيرة من الطلاب والمراحل الدراسية.

وذلك لتأمين الجو الآمن لأبنائنا الطلاب لتأديةالأختبارات بكل طمأنينه وفي جو هادئ بعيد عن الأزعاج.

وتمت الخطة الأمنية بمتابعة مباشرة من مدير ادارة دوريات الامن بمنطقة الجوف عقيد / مهدي بن عايض البقمي