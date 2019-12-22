أمير الشرقية يستقبل سفير سيرلانكا لدى المملكة

المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم(الأحد) سفير جمهورية سيريلانكا الديموقراطية الاشتراكية لدى المملكة السيد محمد عزمي طاسم، وكبار مسؤولي السفارة.

ونوه سموه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- على تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الدول، وتعزيز السلموالتعايش، وبناء علاقات ترتكز على المصالح المشتركة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

من جانبه عبر سفير جمهورية سيريلانكا المملكة السيد محمد طاسم، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، علىحفاوة الاستقبال، مثمناً ما تحظى به الجالية السيريلانكية في المنطقة الشرقية وباقي مناطق المملكة، من دعم ورعاية أسوةًببقية الجاليات، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.