احدث الأخبار

أمير الشرقية يستقبل سفير سيرلانكا لدى المملكة
المنطقة الشرقية
 أمير الجوف يعزي في وفاة الشيخ الشرعان
منطقة الجوف
 مدني الباحة يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة هطول الأمطار
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل في معرض الرياض الدولي للكتاب 2020
أبرز المواد
 دوريات الأمن بمنطقة الجوف تكثف تواجدها الأمني في أيام الإختبارات
منطقة الجوف
 وزير الصحة يناقش المرحلة الأولى من استراتيجية عمل الهلال الأحمر
منطقة الرياض
 أمير منطقة مكة بالنيابة يستقبل الكاتب الكويتي مشعل حمد
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة مكة بالنيابة يستقبل مدير جامعة الجوف الأسبق
منطقة مكة المكرمة
 الأمير بدر بن سلطان يجتمع بمحافظي منطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 وزير التعليم يتفقد سير الاختبارات بمدارس تبوك ويقف على المشروعات التعليمية بالمنطقة
منطقة تبوك
 وزير التعليم يتفقد جامعة فهد بن سلطان بتبوك
منطقة تبوك
 وزير التعليم يفتتح قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية بتبوك
منطقة تبوك
أمير الشرقية يستقبل سفير سيرلانكا لدى المملكة

أمير الشرقية يستقبل سفير سيرلانكا لدى المملكة

المنطقة الشرقية
أمير الجوف يعزي في وفاة الشيخ الشرعان

أمير الجوف يعزي في وفاة الشيخ الشرعان

منطقة الجوف
مدني الباحة يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة هطول الأمطار

مدني الباحة يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة هطول الأمطار

أبرز المواد
وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل في معرض الرياض الدولي للكتاب 2020

وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل في معرض الرياض الدولي للكتاب 2020

أبرز المواد

أمير الشرقية يستقبل سفير سيرلانكا لدى المملكة

أمير الشرقية يستقبل سفير سيرلانكا لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=812937
المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم(الأحد) سفير جمهورية سيريلانكا الديموقراطية الاشتراكية لدى المملكة السيد محمد عزمي طاسم، وكبار مسؤولي السفارة.

ونوه سموه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- على تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الدول، وتعزيز السلموالتعايش، وبناء علاقات ترتكز على المصالح المشتركة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

من جانبه عبر سفير جمهورية سيريلانكا المملكة السيد محمد طاسم، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، علىحفاوة الاستقبال، مثمناً ما تحظى به الجالية السيريلانكية في المنطقة الشرقية وباقي مناطق المملكة، من دعم ورعاية أسوةًببقية الجاليات، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

11 مسؤولا وخبيرا يبحثون 9 محاور اقتصادية غدا في منتدى القطيف للاستثمار 2019

11 مسؤولا وخبيرا يبحثون 9 محاور اقتصادية غدا في منتدى القطيف للاستثمار 2019
انطلاق ملتقى المسؤولية الاجتماعية والإعلام الثاني الثلاثاء

انطلاق ملتقى المسؤولية الاجتماعية والإعلام الثاني الثلاثاء
أمانة الشرقية : إعادة 54 طفلا تائها لذويهم ومخالفة 155 شخص قاموا بمخالفات بلدية

أمانة الشرقية : إعادة 54 طفلا تائها لذويهم ومخالفة 155 شخص قاموا بمخالفات بلدية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*