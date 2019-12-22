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أمير مكة بالنيابة يستعرض خطط الأمانة الخاصة بتطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة

أمير مكة بالنيابة يستعرض خطط الأمانة الخاصة بتطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة

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أمير مكة بالنيابة يستعرض خطط الأمانة الخاصة بتطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة

أمير مكة بالنيابة يستعرض خطط الأمانة الخاصة بتطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة
http://almnatiq.net/?p=812944
المناطق - جدة

رأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة اجتماعاً بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي وأمين جدة صالح التركي وعددٌ من قيادات الأمانة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض خطط الأمانة الخاصة بتطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة ، كذلك تطوير عددٍ من الأحياء داخل المحافظة.
وقدّمت الأمانة عرضاً عن خطط تطوير آليات النظافة في أحياء جدة عبر رفع معايير الرقابة على الأداء والتحكم الكترونيا في حركة النفايات، وتأهيل الشركات العاملة في هذا القطاع بالإضافة لتكوين قاعدة بيانات دقيقة عن كافة عناصر المنظمومة.

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