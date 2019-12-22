احدث الأخبار

الحكومة اليمنية تنتقد صمت المجتمع الدولي عن حملات تجنيد طالبات المدارس في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين
أبرز المواد
 العصيمي يقف على تأهيل مسجد أبي بكر الصديق الأثري بمحافظة ثار
منطقة نجران
 وزير الخارجية يستقبل سفيري تنزانيا وموريتانيا المعينين لدى المملكة
أبرز المواد
 السودان.. بدء التحقيق في “جرائم دارفور”
أبرز المواد
 متذيل “البريميرليغ” يسقط مانشتر يونايتد
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل عدداً من الدارسين بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية
أبرز المواد
 “سكني” يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة النقل لتقديم “خدمات إسكانية” لمنسوبيها
أبرز المواد
 “الملكية الفكرية” تطلق خدمة التسجيل الاختياري لبرمجيات الحاسب الآلي وتطبيقاته، والتصميمات المعمارية.
أبرز المواد
 مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية توقع اتفاقية لزيادة كفاءة الطاقة ومعالجة مياه الصرف الزراعي
أبرز المواد
 أمير مكة بالنيابة يستعرض خطط الأمانة الخاصة بتطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة
منطقة مكة المكرمة
 وفد تجاري كازاخستاني يعرض فرصا استثمارية أمام المستثمرين السعوديين بغرفة الشرقية
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يستقبل سفير سيرلانكا لدى المملكة
المنطقة الشرقية
الحكومة اليمنية تنتقد صمت المجتمع الدولي عن حملات تجنيد طالبات المدارس في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين

الحكومة اليمنية تنتقد صمت المجتمع الدولي عن حملات تجنيد طالبات المدارس في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين

أبرز المواد
العصيمي يقف على تأهيل مسجد أبي بكر الصديق الأثري بمحافظة ثار

العصيمي يقف على تأهيل مسجد أبي بكر الصديق الأثري بمحافظة ثار

منطقة نجران
وزير الخارجية يستقبل سفيري تنزانيا وموريتانيا المعينين لدى المملكة

وزير الخارجية يستقبل سفيري تنزانيا وموريتانيا المعينين لدى المملكة

أبرز المواد
السودان.. بدء التحقيق في “جرائم دارفور”

السودان.. بدء التحقيق في “جرائم دارفور”

أبرز المواد

وزير الخارجية يستقبل عدداً من الدارسين بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

وزير الخارجية يستقبل عدداً من الدارسين بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية
http://almnatiq.net/?p=812959
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، عدداً من الدبلوماسيين والدبلوماسيات الدارسين بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، يرافقهم مدير عام المعهد الدكتور عبدالله بن حمد السلامة.
ورحب سموه بالحضور، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، حاثا إياهم على تنمية معارفهم ومهاراتهم وترجمة ما حصلوا عليه من العلوم في حياتهم العملية.

روابط ذات صلة

الحكومة اليمنية تنتقد صمت المجتمع الدولي عن حملات تجنيد طالبات المدارس في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين

الحكومة اليمنية تنتقد صمت المجتمع الدولي عن حملات تجنيد طالبات المدارس في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين
وزير الخارجية يستقبل سفيري تنزانيا وموريتانيا المعينين لدى المملكة

وزير الخارجية يستقبل سفيري تنزانيا وموريتانيا المعينين لدى المملكة
السودان.. بدء التحقيق في “جرائم دارفور”

السودان.. بدء التحقيق في “جرائم دارفور”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*