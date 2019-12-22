افتتاح مشروع التوسعة الجديدة لقسم التعقيم المركزي بمستشفى قوى الأمن بالرياض

المناطق - واس

افتتح مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود التوسعة الجديدة لقسم التعقيم المركزي، وذلك بحضور عددٍ من مسؤولي المستشفى.

وأوضح مدير إدارة التمريض في المستشفى علي الياسين في تصريح له أن التوسعة الجديدة لقسم التعقيم المركزي تهدف إلى زيادة استيعاب أدوات التعقيم، مشددًا على أن هذا المشروع يسهم في تسريع عملية التعقيم بأعلى معايير الجودة والسلامة، وذلك حسب اشتراطات المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

وأفاد مدير إدارة الشؤون الهندسية بالمستشفى المهندس ياسر العوفي أن التوسعة الجديدة رفعت الطاقة التشغيلية لوحدة التعقيم المركزي إلى 56% عن الوضع السابق، مشيرًا إلى أنه جرى إضافة نظام تتبع الأدوات، ونظام ضخ المحاليل وغسيل العربات آليًا، بالإضافة إلى إعادة تصميم المساحة المخصصة للقسم وزيادتها بسبة 20%، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية والمتطلبات العالمية، من حيث التصميم والتحكم في العدوى مع تغير جميع الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والتكييف”.

وتفقد العميد الداود خلال تجوله على سير العمل في مشروع توسعة وحدة “ديلز الدم” الداخلية، الذي يأتي امتدادًا للعديد من المشاريع التوسعية المميزة التي شهدها المستشفى خلال الفترة الماضية، منها تدشين عيادة التحكم بالألم وتوسعة قسم التنويم للرجال والنساء وتوسعة العناية المركزة وغيرها من المشاريع، التي تسعى من خلالها إدارة المستشفى إلى تطوير جميع الخدمات المقدمة للمرضى من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وذويهم.

