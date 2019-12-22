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لاتسيو يصعق يوفنتوس بثلاثية ويتوج بكأس السوبر في الرياض

لاتسيو يصعق يوفنتوس بثلاثية ويتوج بكأس السوبر في الرياض
http://almnatiq.net/?p=812998
المناطق - الرياض

توج لاتسيو بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، عقب فوزه المثير 3 – 1 على يوفنتوس، في اللقاء الذي جرى بينهما يوم الأحد في الرياض.

وبادر لاتسيو، الذي شارك في البطولة عقب تتويجه بلقب كأس إيطاليا في الموسم الماضي، بالتسجيل عبر لاعبه الإسباني لويس ألبيرتو في الدقيقة 17، لكن الأرجنتيني باولو ديبالا أدرك التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 45.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز البوسني سيناد لوليتش الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 73. وبينما حاول يوفنتوس تعديل النتيجة خلال الوقت المتبقي من المباراة، أضاف لاتسيو الهدف الثالث عن طريق لاعبه دانييلو كاتالدي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليتلقى يوفنتوس خسارته الثانية أمام فريق العاصمة الإيطالية في غضون أسبوعين فقط.

وأنهى يوفنتوس المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه رودريغو بيتانكور في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وكان لاتسيو قد تغلب بنفس النتيجة على يوفنتوس خلال لقائهما الأخير الذي جرى في السابع من ديسمبر الجاري بالملعب الأولمبي في روما ببطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وشهدت المباراة حدثا تاريخيا بارتداء لاعبي يوفنتوس قمصاناً كُتبت عليها أسماء لاعبيه باللغة العربية، ليصبح الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) أول ناد يتخذ تلك الخطوة.

يذكر أن هذه هي النسخة الثانية على التوالي التي يجري خلالها لقاء السوبر الإيطالي بالسعودية، بعدما استضافت الرياض نسخة البطولة الماضية والتي شهدت تتويج يوفنتوس باللقب عقب فوزه 1 – صفر على ميلان.

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