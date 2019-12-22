احدث الأخبار

أمير جازان يعزي بوفاة مدير هيئة تطوير المناطق الجبلية المهندس الصميلي
منطقة جازان
 لاتسيو يصعق يوفنتوس بثلاثية ويتوج بكأس السوبر في الرياض
أبرز المواد
 رئيس أرامكو السعودية يتصدّر قائمة أقوى 40 شخصية تنفيذية في مجال الكيميائيات
أبرز المواد
 إطلاق مسابقة آرتاثون الفنون والذكاء الاصطناعي لرسم ملامح مستقبل الفن عبر دمج الإبداع الفني والذكاء الاصطناعي
أبرز المواد
 افتتاح مشروع التوسعة الجديدة لقسم التعقيم المركزي بمستشفى قوى الأمن بالرياض
أبرز المواد
 “الخدمة المدنية”: الدخول لموقعنا سيتم عبر اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمنصة “أبشر”
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تنتقد صمت المجتمع الدولي عن حملات تجنيد طالبات المدارس في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين
أبرز المواد
 العصيمي يقف على تأهيل مسجد أبي بكر الصديق الأثري بمحافظة ثار
منطقة نجران
 وزير الخارجية يستقبل سفيري تنزانيا وموريتانيا المعينين لدى المملكة
أبرز المواد
 السودان.. بدء التحقيق في “جرائم دارفور”
أبرز المواد
 متذيل “البريميرليغ” يسقط مانشتر يونايتد
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل عدداً من الدارسين بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية
أبرز المواد
أمير جازان يعزي بوفاة مدير هيئة تطوير المناطق الجبلية المهندس الصميلي

أمير جازان يعزي بوفاة مدير هيئة تطوير المناطق الجبلية المهندس الصميلي

منطقة جازان
لاتسيو يصعق يوفنتوس بثلاثية ويتوج بكأس السوبر في الرياض

لاتسيو يصعق يوفنتوس بثلاثية ويتوج بكأس السوبر في الرياض

أبرز المواد
رئيس أرامكو السعودية يتصدّر قائمة أقوى 40 شخصية تنفيذية في مجال الكيميائيات

رئيس أرامكو السعودية يتصدّر قائمة أقوى 40 شخصية تنفيذية في مجال الكيميائيات

أبرز المواد
إطلاق مسابقة آرتاثون الفنون والذكاء الاصطناعي لرسم ملامح مستقبل الفن عبر دمج الإبداع الفني والذكاء الاصطناعي

إطلاق مسابقة آرتاثون الفنون والذكاء الاصطناعي لرسم ملامح مستقبل الفن عبر دمج الإبداع الفني والذكاء الاصطناعي

أبرز المواد

أمير جازان يعزي بوفاة مدير هيئة تطوير المناطق الجبلية المهندس الصميلي

أمير جازان يعزي بوفاة مدير هيئة تطوير المناطق الجبلية المهندس الصميلي
أمير جازان
http://almnatiq.net/?p=813004
المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم ، تعازيه ومواساته في وفاة مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان المهندس مساوى بن أشيب صميلي – رحمه الله – ، إلى والده الشيخ أشيب بن مساوى صميلي.
واشاد سموه الكريم بما قدمه الفقيد من جهود ودور خلال عمله مديرًا عامًا لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان والتي ساهمت في خدمة وتطوير تلك المناطق.
وأعرب سمو أمير منطقة جازان عن خالص تعازيه ومواساته لجميع أفراد أسرة وذوي الفقيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم اهله وذويه وأفراد أسرته الصبر و السلوان .

من جهته عبر والد وأسرة وذوي الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة، على مواساته لهم وأفراد أسرتهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلاً الله أن يديم عليه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه .

روابط ذات صلة

أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني للمنطقة السابق والمعين

أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني للمنطقة السابق والمعين
أمير منطقة جازان يكلف “العتودي” مديرا للمساعدات والتعويضات بوكالة التنمية

أمير منطقة جازان يكلف “العتودي” مديرا للمساعدات والتعويضات بوكالة التنمية
الأمير محمد بن ناصر يقلّد عدداً من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة

الأمير محمد بن ناصر يقلّد عدداً من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*