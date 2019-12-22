أمير جازان يعزي بوفاة مدير هيئة تطوير المناطق الجبلية المهندس الصميلي

المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم ، تعازيه ومواساته في وفاة مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان المهندس مساوى بن أشيب صميلي – رحمه الله – ، إلى والده الشيخ أشيب بن مساوى صميلي.

واشاد سموه الكريم بما قدمه الفقيد من جهود ودور خلال عمله مديرًا عامًا لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان والتي ساهمت في خدمة وتطوير تلك المناطق.

وأعرب سمو أمير منطقة جازان عن خالص تعازيه ومواساته لجميع أفراد أسرة وذوي الفقيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم اهله وذويه وأفراد أسرته الصبر و السلوان .

من جهته عبر والد وأسرة وذوي الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة، على مواساته لهم وأفراد أسرتهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلاً الله أن يديم عليه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه .