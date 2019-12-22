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6 آلاف متدرب ومتدربة يؤدون الاختبارات بتقني تبوك

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6 آلاف متدرب ومتدربة يؤدون الاختبارات بتقني تبوك

6 آلاف متدرب ومتدربة يؤدون الاختبارات بتقني تبوك
http://almnatiq.net/?p=813012
المناطق- تبوك:

هيأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المنشآت التدريبية أمام أكثر من 6 آلاف متدرب ومتدربة لأداء اختبارات الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي ١٤٤١/١٤٤٠هـ..
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري أن الإدارة هيأت جميع المنشآت التدريبية في مدينة تبوك وفروعها بمحافظات المنطقة لأداء الاختبارات أمام المتدربين والمتدربات بكل يسر وسهولة.
وأفاد أن ذلك شمل القاعات والورش التدريبية والمعامل وتسخير اللجان المنظمة لسير عملية الاختبارات بالإضافة إلى تكليف فريق ‏إشرافي من الإدارة العامة بالمنطقة منذ وقت مبكر لتهيئة الأجواء المناسبة لمتابعة سير الاختبارات أمام متدربي ومتدربات المؤسسة.

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