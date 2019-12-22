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إيران.. مقتل أكثر من 100 شخص بفيروس الإنفلونزا الموسمية

إيران.. مقتل أكثر من 100 شخص بفيروس الإنفلونزا الموسمية
http://almnatiq.net/?p=813015
المناطق - وكالات

أعلن مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، عن وفاة 103 أشخاص إثر إصابتهم بفيروس الإنفلونزا الموسمية في مختلف أنحاء البلاد.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة كيانوش جهانبور: “الإنفلونزا الموسمية، مرض يتكرر كل عام وينتشر مع بداية فصل الشتاء، وكما هو متوقع عادة فإن حوالي 20 بالمئة من السكان يصابون به في هذا الفصل”.

وأشار جهانبور، إلى أنه “تم احتواء العدوى منذ حوالي 10 أيام وانخفضت حالات الإصابة بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي”.

وأضاف: “من 883 شخصا نقلوا إلى المستشفيات بسبب الاشتباه في إصابتهم بالإنفلونزا، تم الإبلاغ عن 81 حالة إصابة من النوع A، و 7 منهم لقوا حتفهم فيما معظمهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة”.

وأوضح أنه لا يمكن التنبؤ بفيروس الإنفلونزا لأنه يكون متغيرا باستمرار، وقد يختلف من عام لآخر، وعندما تكون شدة الفيروس أكبر، يتزايد عدد المصابين.

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