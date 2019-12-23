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عبدالعزيز الفيصل: السوبر الإيطالي تأكيد لقدرة المملكة على استضافة أهم وأكبر أحداث العالم الرياضية

عبدالعزيز الفيصل: السوبر الإيطالي تأكيد لقدرة المملكة على استضافة أهم وأكبر أحداث العالم الرياضية

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عبدالعزيز الفيصل: السوبر الإيطالي تأكيد لقدرة المملكة على استضافة أهم وأكبر أحداث العالم الرياضية

عبدالعزيز الفيصل: السوبر الإيطالي تأكيد لقدرة المملكة على استضافة أهم وأكبر أحداث العالم الرياضية
http://almnatiq.net/?p=813021
المناطق - الرياض

عبر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عن فخره واعتزازه باستضافة المملكة مباراة كأس السوبر الإيطالي التي جمعت فريقي لاتسيو ويوفنتوس مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
وقال سموه في تصريح عقب تتويجه فريق لاتسيو بالكأس : ” نفخر جميعًا في هذه الليلة بأن نستضيف حدثًا كرويًّا عالميًّا كنهائي السوبر الإيطالي، الذي يجمع بين فريقين عريقين لهما سمعة كبيرة على مستوى كرة القدم العالمية، وهو تأكيد مستمر للقيمة التي تمتلكها المملكة وقدرتها على استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية على مستوى العالم، لتصبح وجهة رياضية دولية يشهد لها العالم أجمع”.
وأضاف سموه: “أهنئ فريق لاتسيو الإيطالي بحصوله على هذا اللقب الكبير، حيث حظينا اليوم بسهرة كروية ممتعة بهذا الحضور الجماهيري الكبير، الذي حضر ليشهد هذه المباراة وهؤلاء النجوم العالميين من هنا من أرض المملكة، وذلك لم يكن ليحدث لولا الدعم الكبير وغير المحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لهذا القطاع الحيوي المهم، الذي يحظى باهتمام الشعب السعودي”.
واختتم سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة حديثه قائلًا: “قبل أيام بسيطة استضافت المملكة عددًا من البطولات الرياضية المختلفة كنهائي العالم في الوزن الثقيل في الملاكمة، وكأس الدرعية للتنس، وأيضًا مهرجان الدرعية للفروسية، واليوم وفي ظرف أيام بسيطة نحظى باستضافة نهائي السوبر الإيطالي للسنة الثانية على التوالي، كما نستعد بعد أيام قليلة أخرى من إقامة حدث كروي كبير، يتمثل بالسوبر الإسباني الذي يقام بمشاركة أربعة من أعرق الفرق الإسبانية “ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا”، إضافة إلى انطلاق حدث عالمي آخر يتمثل برالي داكار السعودية 2020، كل تلك الأحداث المهمة والكبيرة تقام هنا في المملكة العربية السعودية، وجهة العالم الجديدة، وسنعمل جاهدين وباستمرار في تنفيذ توجيهات قيادتنا الكريمة وفقًا للرؤية المباركة 2030، فأهلًا بكل العالم في المملكة، مملكة العز والفخر والتاريخ”.

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