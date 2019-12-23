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اتفاقية تعاون بين الاتحادين السعودي والإيطالي لكرة القدم

اتفاقية تعاون بين الاتحادين السعودي والإيطالي لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=813025
المناطق - الرياض

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تزامنًا مع إقامة مباراة السوبر الإيطالي التي جمعت فريقي لاتسيو ويوفنتوس على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
ووقع الاتفاقية أمين عام الاتحاد السعودي إبراهيم القاسم والرئيس التنفيذي للاتحاد الإيطالي ماركو برونيلي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل.
وتنص الاتفاقية الموقعة على تنفيذ عدد من البرامج المشتركة بين الاتحادين والآليات المناسبة لتطوير الكوادر الإدارية والفنية، وتبادل مُختلف الخبرات في مجال كرة القدم.
وعُقد اجتماع على هامش التوقيع تم خلاله مناقشة الآليات المناسبة لتفعيل وتنفيذ الاتفاقية بما يخدم الطرفين.

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