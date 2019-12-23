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ريال مدريد يتعثر أمام بيلباو.. ويتأخر خلف برشلونة

ريال مدريد يتعثر أمام بيلباو.. ويتأخر خلف برشلونة
http://almnatiq.net/?p=813030
المناطق - الرياض

بات ريال مدريد يتأخر بفارق نقطتين عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل دون أهداف على أرضه مع أتليتيك بيلباو في مباراته الأخيرة بالعام الجاري، الأحد.

وسدد كريم بنزيمة مهاجم ريال كرة أبعدها دفاع بيلباو من على خط المرمى في الشوط الأول، كما رد إطار المرمى 3 محاولات من تونيكروس والبديلين ناتشو فرنانديز ولوكا يوفيتش في سانتياغو برنابيو.

وقدم بيلباو، الذي فاز على برشلونة حامل اللقب هذا الموسم، أداء دفاعيا قويا وشن خطورة على بعض الفترات وسجل كينان كودرو هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل، كما سدد إيناكي وليامز كرة قوية أنقذها الحارس تيبو كورتوا.

وتعادل ريال بذلك للمباراة الثالثة على التوالي بعد التعادل 1-1 وصفر- صفر في ضيافة فالنسيا وبرشلونة في المباراتين الماضيتين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 18 مباراة وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر الذي فاز 4-1 على ألافيس، السبت، بينما يأتي بيلباو سابعا وله 28 نقطة.

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