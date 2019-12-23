احدث الأخبار

الجيش الليبي يحذر من نقل أسلحة بطائرات مدنية.. ويتوعد بالرد
أبرز المواد
 ليفربول يعتذر رسميا عن واقعة نهائي كأس العالم للأندية
أبرز المواد
 اتفاقية تعاون بين الاتحادين السعودي والإيطالي لكرة القدم
أبرز المواد
 تكريم المصور الشهري بمناسبة فوز واس بجائزة “فانا” لأحسن صورة للعام 2019
محليات
 جامعة سعودية تشارك في تطوير أول شيفرة “غير قابلة للاختراق”
أبرز المواد
 ريال مدريد يتعثر أمام بيلباو.. ويتأخر خلف برشلونة
أبرز المواد
 آلاف الوظائف لأبناء منطقة نيوم وتبوك عبر برنامج منتهي بالتوظيف
أبرز المواد
 عبدالعزيز الفيصل: السوبر الإيطالي تأكيد لقدرة المملكة على استضافة أهم وأكبر أحداث العالم الرياضية
أبرز المواد
 خبراء يحذرون من خطورة تبييض الأسنان أثناء الحمل
أبرز المواد
 مؤشر ثقة المستهلكين في تركيا يتلقى ضربة جديدة
أبرز المواد
 للمشردين فقط.. كاليفورنيا تشيّد مدينة تكلفتها بالمليارات
أبرز المواد
 تحذير من مواد مسرطنة في مستحضرات التجميل
أبرز المواد
الجيش الليبي يحذر من نقل أسلحة بطائرات مدنية.. ويتوعد بالرد

الجيش الليبي يحذر من نقل أسلحة بطائرات مدنية.. ويتوعد بالرد

أبرز المواد
ليفربول يعتذر رسميا عن واقعة نهائي كأس العالم للأندية

ليفربول يعتذر رسميا عن واقعة نهائي كأس العالم للأندية

أبرز المواد
اتفاقية تعاون بين الاتحادين السعودي والإيطالي لكرة القدم

اتفاقية تعاون بين الاتحادين السعودي والإيطالي لكرة القدم

أبرز المواد
تكريم المصور الشهري بمناسبة فوز واس بجائزة “فانا” لأحسن صورة للعام 2019

تكريم المصور الشهري بمناسبة فوز واس بجائزة “فانا” لأحسن صورة للعام 2019

محليات

الجيش الليبي يحذر من نقل أسلحة بطائرات مدنية.. ويتوعد بالرد

الجيش الليبي يحذر من نقل أسلحة بطائرات مدنية.. ويتوعد بالرد
http://almnatiq.net/?p=813035
المناطق - وكالات

حذر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، شركات النقل الجوي من نقل الأسلحة باستخدام الطائرات المدنية، وذلك بعد أن رصد الجيش طائرة بوينغ تنقل عتادا عسكريا من إسطنبول إلى ليبيا.

وأضاف المسماري “القوات الجوية لن تتردد في إسقاط أو استهداف الطائرات التي تقوم بإدخال الأسلحة”.

وتابع :”تلغى صفة المدنية على طائرات في حال تم استخدامها لأغراض عسكرية”.

من جانب آخر، قال المسماري إن الجيش الوطني يمدد المهلة التي أعطاها لمقاتلين في مصراتة متحالفين مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتمركزة في طرابلس.

وأوضح “أمامهم الآن حتى منتصف ليل الأربعاء للانسحاب من المدينة بدلا من منتصف ليل الأحد”، مؤكدا أنه لن يتم استهداف القوات المنسحبة.

روابط ذات صلة

ليفربول يعتذر رسميا عن واقعة نهائي كأس العالم للأندية

ليفربول يعتذر رسميا عن واقعة نهائي كأس العالم للأندية
اتفاقية تعاون بين الاتحادين السعودي والإيطالي لكرة القدم

اتفاقية تعاون بين الاتحادين السعودي والإيطالي لكرة القدم
جامعة سعودية تشارك في تطوير أول شيفرة “غير قابلة للاختراق”

جامعة سعودية تشارك في تطوير أول شيفرة “غير قابلة للاختراق”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*