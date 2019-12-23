احدث الأخبار

فتح باب التسجيل لمعرض الرياض للكتاب
أبرز المواد
 مقر قيادة عسكرية موحدة لدول التعاون الخليجي في الرياض
أبرز المواد
 الجيش الليبي يحذر من نقل أسلحة بطائرات مدنية.. ويتوعد بالرد
أبرز المواد
 ليفربول يعتذر رسميا عن واقعة نهائي كأس العالم للأندية
أبرز المواد
 اتفاقية تعاون بين الاتحادين السعودي والإيطالي لكرة القدم
أبرز المواد
 تكريم المصور الشهري بمناسبة فوز واس بجائزة “فانا” لأحسن صورة للعام 2019
محليات
 جامعة سعودية تشارك في تطوير أول شيفرة “غير قابلة للاختراق”
أبرز المواد
 ريال مدريد يتعثر أمام بيلباو.. ويتأخر خلف برشلونة
أبرز المواد
 آلاف الوظائف لأبناء منطقة نيوم وتبوك عبر برنامج منتهي بالتوظيف
أبرز المواد
 عبدالعزيز الفيصل: السوبر الإيطالي تأكيد لقدرة المملكة على استضافة أهم وأكبر أحداث العالم الرياضية
أبرز المواد
 خبراء يحذرون من خطورة تبييض الأسنان أثناء الحمل
أبرز المواد
 مؤشر ثقة المستهلكين في تركيا يتلقى ضربة جديدة
أبرز المواد
فتح باب التسجيل لمعرض الرياض للكتاب

فتح باب التسجيل لمعرض الرياض للكتاب

أبرز المواد
مقر قيادة عسكرية موحدة لدول التعاون الخليجي في الرياض

مقر قيادة عسكرية موحدة لدول التعاون الخليجي في الرياض

أبرز المواد
الجيش الليبي يحذر من نقل أسلحة بطائرات مدنية.. ويتوعد بالرد

الجيش الليبي يحذر من نقل أسلحة بطائرات مدنية.. ويتوعد بالرد

أبرز المواد
ليفربول يعتذر رسميا عن واقعة نهائي كأس العالم للأندية

ليفربول يعتذر رسميا عن واقعة نهائي كأس العالم للأندية

أبرز المواد

جامعة سعودية تشارك في تطوير أول شيفرة “غير قابلة للاختراق”

جامعة سعودية تشارك في تطوير أول شيفرة “غير قابلة للاختراق”
http://almnatiq.net/?p=813037
المناطق - الرياض

طوّر علماء في جامعة سعودية بالتعاون مع جامعة بريطانية وشركاء دوليين، ما يعتقد أنه أول نظام أمني غير قابل للاختراق، بواسطة المتسللين أو الهاكرز، وحتى باستخدام أجهزة كمبيوتر الكم لاختراق البيانات.

ووفقا لتقرير نشر في دورية “نيتشر كوميونيكيشنز”، فقد قام فريق من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجامعة سانت أندروز مع شركاء آخرين، بإنشاء شيفرة “غير قابلة للاختراق”، مستخدمين “رقائق السيليكون” التي تحتوي هياكل معقدة لا يمكن عكسها في إرسال معلومات من مستخدم إلى آخر باستخدام مفتاح لمرة واحدة لا يمكن مطلقا إعادة إنشائها أو اعتراضها من قبل المخترقين والمتسللين.

وفي هذا النظام الأمني الجديد، يتم تخزين المعلومات على شكل ضوء، ثم يتم تمريرها من خلال رقاقة السيليكون، التي تقوم بثني المعلومات وتجزئتها وتشظيتها، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووصف الأستاذ في كلية الفيزياء وعلم الفلك بجامعة سانت أندروز، أندريا دي فالكو، هذه التقنية بأنها “غير قابلة للاختراق مطلقا”.

وكان خبراء الأمن قلقين من أن الهاكرز أو المتسللين الإرهابيين عبر الإنترنت كانوا يخزنون بالفعل معلومات جاهزة لكسر الحوسبة الكمية بمجرد أن تصبح حقيقة واقعة، ولكن النظام الجديد سيوقف المتسللين قبل وصولهم لهدفهم.

جدير بالذكر أن العلماء كانوا قد اقترحوا فكرة هذا النظام تحت اسم “السرية المطلقة” في عام 1917، كما أطلق عليه أيضا “لوحة المرة الواحدة”، وهو شكل من أشكال التشفير الذي ثبت أن من المستحيل كسره إذا ما استخدم بشكل صحيح.

وحول التقنية الجديدة، أوضح فالكو: “إنها غير قابلة للاختراق على الإطلاق، ويمكن استخدامها لحماية سرية الاتصالات المتبادلة بين المستخدمين مهما كانت المسافة التي تفصل بينهم، وبسرعة فائقة قريبة من الحد الأقصى للضوء بواسطة رقائق بصرية متوافقة إلكترونيا وغير مكلفة”.

روابط ذات صلة

فتح باب التسجيل لمعرض الرياض للكتاب

فتح باب التسجيل لمعرض الرياض للكتاب
مقر قيادة عسكرية موحدة لدول التعاون الخليجي في الرياض

مقر قيادة عسكرية موحدة لدول التعاون الخليجي في الرياض
الجيش الليبي يحذر من نقل أسلحة بطائرات مدنية.. ويتوعد بالرد

الجيش الليبي يحذر من نقل أسلحة بطائرات مدنية.. ويتوعد بالرد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*