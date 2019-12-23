تقرير: هاتف “هواوي” المرتقب سيأتي بمعدل تقريب “غير مسبوق”

أشار مينغ تشي كو، أحد أشهر مسربي المعلومات الخاصة بالهواتف الذكية، إلى أن التقريب البصري ستكون الميزة الأبرز، وذلك في الأجهزة التي ستطلق العام المقبل.

ووفق تقرير نشرته شركة “تي إف إنترناشيونال سيكيوريتيز”، فقد بيّن كو أن الكاميرا الخلفية للهاتف المرتقب من شركة هواوي “بي 40 برو”، ستدمج عدسات telephoto معاد تصميمها، وستكون الأولى في العالم مع معدل تقريب بصري قدره 10 إس، علما أنه يتوقع إطلاق الجهاز خلال النصف الأول من عام 2020.

وقال كو إن التقريب البصري المحسّن سوف يتوسع ليقدم في العديد من الهواتف الرائدة خلال العام المقبل، ومع ذلك، فلم يحدد كو – الذي اشتهر عنه التخصص في تسريبات منتجات أبل– ما إذا كان هاتف آيفون سوف يحصل عليها، مع الإشارة إلى أن الإصدارات الحالية من الهواتف تدعم تقريبا بصريا بمعدل 2 إس، ورقميا بمعدل 10 إس، حسبما نقل موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.

ويمتاز التقريب البصري بأنه يحافظ على جودة الصورة عند التقريب، في حين أن التقريب الرقمي يؤدي إلى عدم صفاء في الصورة.