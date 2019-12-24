لحماية خصوصيتك .. تحذير من خدمة تسجيل الدخول بواسطة فيسبوك

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أوردت مجلة “بي سي جو” أن هناك العديد من مواقع الويب توفر للمستخدم وظيفة عملية تتمثل في إمكانية تسجيل الدخول بها بواسطة بيانات الدخول الخاصة بشبكة فيسبوك بدلا من إجراءات التسجيل الطويلة، ولكن سرعان ما ينسى المستخدم الصفحات، التي قام بتسجيل الدخول بها.

ولذلك تنصح المجلة الألمانية بضرورة التحقق من بروفايل فيسبوك بصورة منتظمة، نظرا لأن مثل هذه الخدمات تتمكن من الوصول إلى البروفايل والاطلاع على الاسم وصورة البروفايل، وربما قد تصل إلى قائمة الأصدقاء والمحتويات، التي حازت على إعجاب المستخدم.

وللتحكم في إمكانية وصول مثل هذه الخدمات يمكن للمستخدم تصفح قائمة الإعدادات حتى قائمة “التطبيقات ومواقع الويب”، وفي العرض التالي سيتم تحت بند “نشط” إظهار مواقع الويب والتطبيقات، التي تم تسجيل الدخول فيها بواسطة بيانات فيسبوك، وعندئذ يمكن للمستخدم تقييد وصول هذه الخدمات إلى معلومات معينة أو إزالتها على الفور، إذا لم يعد بحاجة إليها.

وعادة ما ينتقد خبراء أمان تكنولوجيا المعلومات خدمات تسجيل الدخول، التي توفرها شركتا غوغل وأبل إلى جانب فيسبوك، نظرا لأنها قد تتيح للقراصنة إمكانية الوصول إلى خدمة تسجيل الدخول وإحداث أضرار جسيمة بسبب الوصول إلى جميع الخدمات، التي قام المستخدم بتسجيل الدخول بها.

وعند استعمال وظيفة تسجيل الدخول الأحادي (SSO) والتي تعرف أيضا باسم التسجيل المبسط لدى شبكة فيسبوك أو الشركات الأخرى، فإنه يتعين على المستخدم تأمين الحساب بأفضل صورة ممكنة من خلال اعتماد كلمة مرور صعبة تضم ثمانية علامات على الأقل من بينها أرقام وحروف كبيرة وصغيرة وعلامات خاصة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وتعمل وظيفة المصادقة ثنائية العامل على توفير أفضل حماية لحسابات الويب، ويتم تعيينها في إعدادات الأمان بشبكة فيسبوك، وهنا يتعين على المستخدم إدخال كود ثان إلى جانب اسم المستخدم وكلمة المرور، وعادة ما يتم إرسال هذا الكود الإضافي عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو يتم إنشاؤها بواسطة تطبيق خاص.