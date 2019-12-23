الجيش الليبي: طائرة شحن نقلت أسلحة من اسطنبول إلى ليبيا

المناطق - الرياض

قال الجيش الوطني الليبي إنه رصد طائرة بوينج تنقل عتادا عسكريا من اسطنبول إلى ليبيا. .

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، رصد طائرة مدنية من طراز بوينج 747-412، نقلت أسلحة ومعدات عسكرية من إسطنبول إلى مطار مصراتة الواقع غرب ليبيا.

كما حذر المسماري في بيان مصور، شركات النقل الجوي من نقل الأسلحة باستخدام الطائرات المدنية.

هذا وأضاف المسماري “القوات الجوية لن تتردد في إسقاط أو استهداف الطائرات التي تقوم بإدخال الأسلحة”.

وبعد انقضاء المهلة التي منحها الجيش الليبي لميليشيات مصراتة للانسحاب من طرابلس وسرت، أعلن المسماري أن القيادة العامة قرّرت تمديد المهلة 3 أيام إضافية، على أن تنتهي الأربعاء المقبل، استجابة لأبناء مصراتة وذلك لإعطاء فترة زمنية كافية لبذل جهودهم ومساعيهم لإقناع أبناء المدينة من الإنسحاب من الميليشيات التي تحارب الجيش الليبي في طرابلس.

وأوضح المسماري، أن الجيش الليبي لن يتعرض للعناصر المسلحة والقوات المغادرة التي ستنسحب من طرابلس وسرت طيلة فترة المهلة المحددة لهم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدد في سابق الأحد تأكيده أن بلاده ستزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية، مضيفاً أن “التنسيق بيننا وبين طرابلس سيستمر”.