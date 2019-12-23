غارات إسرائيلية تستهدف مطاري حماة والتيفور في سوريا

المناطق - الرياض

أفادت مصادر وفقا لـ “العربية”، فجر الإثنين، بشن اسرائيل غارات على سوريا استهدفت مطاري حماة والتيفور العسكري ودمشق ومنطقة السيدة زينب، مؤكداً أن الصواريخ أطلقت من بارجات إسرائيلية في المتوسط.

بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سماع دوي ثلاثة انفجارات هزت مناطق العاصمة دمشق وريفها، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لصواريخ يعتقد أنها إسرائيلية طالت مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق، دون ورود تفاصيل إضافية.

هذا وأفادت وسائل إعلام النظام السوري أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت “لصواريخ معادية” قادمة من إسرائيل، مشيرة إلى انه تم اسقاط طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة، وذلك بعد أن تم التصدي لطائرة مسيرة فوق مطار حماة العسكري.