ارتفاع جماعي للعملات الرقمية المشفرة أمام الدولار

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ارتفعت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1.2 في المائة منذ الساعة الخامسة من مساء السبت (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى 7226 دولارا، عند الساعة الـ12 مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وذكرت، أمس، وكالة أنباء بلومبيرج أن سعر عملة لايتكوين الرقمية المشفرة ارتفع بنسبة 3.9 في المائة إلى 41 دولارا، وهي تقل حاليا بنسبة 89 في المائة عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 19 كانون الأول (ديسمبر) 2017 وبلغ 375 دولارا. وارتفعت حتى الآن بنسبة 40 في المائة خلال العام الجاري.

وارتفع سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 1.1 في المائة إلى 19 سنتا، بحسب ما نقلته “الألمانية”.

كما ارتفع سعر عملة إثريوم بنسبة 2.3 في المائة إلى 130 دولارا.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2.2 في المائة حيث تم تداولها بأسعار راوحت بين 7125 و7284 دولارا. وهي تقل حاليا بنسبة 63 في المائة عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2017، البالغ 19666 دولارا.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه الاتحاد الأوروبي، شركات مثل “فيسبوك”، التي تعتزم إطلاق عملة مشفرة عالمية، من أن الاتحاد الأوروبي سيصر على إطار عمل تنظيمي ملائم قبل أي إطلاق لهذه العملة.

وقرر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، حظر استخدام العملات الرقمية الخاصة، مثل “ليبرا”، التي أطلقها موقع “فيسبوك”، إلى أن يتحقق من المخاطر، التي قد تشكلها مثل هذه العملات على الأسواق المالية في دول التكتل.

وتعكس هذه الخطوة موقف الكتلة الأوروبية المتشدد من “ليبرا”، التي أثارت منذ إعلانها في شهر حزيران (يونيو) الماضي، موجة انتقادات في أوساط القائمين على المؤسسات المالية، لجهة التأثير السلبي المحتمل لمثل هذه العملات في النظام المالي العالمي.