احدث الأخبار

إزالة تعديات بمساحة 1.2 مليون م2 بطريق الأمير محمد بن سلمان في مكة
أبرز المواد
 الكشف عن حالتين مستثنيتين من تعويض الحوادث بخدمة التأمين الشامل للمعتمرين
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف فندقًا بوسط الصومال
أبرز المواد
 الكشف عن حالات خاصة تلغي اعتماد المحكم التجاري
أبرز المواد
 استقالة سفير مكسيكي بسبب “محاولة سرقة كتاب”
أبرز المواد
 ارتفاع جماعي للعملات الرقمية المشفرة أمام الدولار
أبرز المواد
 غارات إسرائيلية تستهدف مطاري حماة والتيفور في سوريا
أبرز المواد
 الجيش الليبي: طائرة شحن نقلت أسلحة من اسطنبول إلى ليبيا
أبرز المواد
 رياح مثيرة للأتربة على مكة المكرمة والمدينة المنورة.. وسحب رعدية على بعض المناطق
أبرز المواد
 فتح باب التسجيل لمعرض الرياض للكتاب
أبرز المواد
 مقر قيادة عسكرية موحدة لدول التعاون الخليجي في الرياض
أبرز المواد
 الجيش الليبي يحذر من نقل أسلحة بطائرات مدنية.. ويتوعد بالرد
أبرز المواد
إزالة تعديات بمساحة 1.2 مليون م2 بطريق الأمير محمد بن سلمان في مكة

إزالة تعديات بمساحة 1.2 مليون م2 بطريق الأمير محمد بن سلمان في مكة

أبرز المواد
الكشف عن حالتين مستثنيتين من تعويض الحوادث بخدمة التأمين الشامل للمعتمرين

الكشف عن حالتين مستثنيتين من تعويض الحوادث بخدمة التأمين الشامل للمعتمرين

أبرز المواد
المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف فندقًا بوسط الصومال

المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف فندقًا بوسط الصومال

أبرز المواد
الكشف عن حالات خاصة تلغي اعتماد المحكم التجاري

الكشف عن حالات خاصة تلغي اعتماد المحكم التجاري

أبرز المواد

إزالة تعديات بمساحة 1.2 مليون م2 بطريق الأمير محمد بن سلمان في مكة

إزالة تعديات بمساحة 1.2 مليون م2 بطريق الأمير محمد بن سلمان في مكة
http://almnatiq.net/?p=813092
المناطق_مكة

أزالت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات الأمنية 10 مزارع مخالفة بطريق الأمير محمد بن سلمان المتجه إلى مدينة جدة وذلك ضمن جهودها في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عمر المالكي أنه تم إزالة عددا من المزارع المخالفة بمساحات شاسعة، بلغت 1.225.000 متر مربع , لافتا إلى أنه تم إزالة الأسلاك الشائكة والغرف الجاهزة والعقوم الترابية التي تم وضعها من قبل بعض المواطنين، بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات.

وبيّن المالكي أنه تم كذلك إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة النورية الغربية، بإشراف قسم مراقبة البناء بالبلدية بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة موضحًا أنه تم إزالة مجموعة من الأراضي المسورة بإرتفاع 2 متر، وتنفيذ الإجراءات النظامية بحزم بحق المعتدين، لافتاً إلى أن البلدية تنفذ جولات رقابية مستمرة على المواقع التي يكثر التعدي عليها.

روابط ذات صلة

الكشف عن حالتين مستثنيتين من تعويض الحوادث بخدمة التأمين الشامل للمعتمرين

الكشف عن حالتين مستثنيتين من تعويض الحوادث بخدمة التأمين الشامل للمعتمرين
المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف فندقًا بوسط الصومال

المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف فندقًا بوسط الصومال
الكشف عن حالات خاصة تلغي اعتماد المحكم التجاري

الكشف عن حالات خاصة تلغي اعتماد المحكم التجاري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*