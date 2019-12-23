إزالة تعديات بمساحة 1.2 مليون م2 بطريق الأمير محمد بن سلمان في مكة

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أزالت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات الأمنية 10 مزارع مخالفة بطريق الأمير محمد بن سلمان المتجه إلى مدينة جدة وذلك ضمن جهودها في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عمر المالكي أنه تم إزالة عددا من المزارع المخالفة بمساحات شاسعة، بلغت 1.225.000 متر مربع , لافتا إلى أنه تم إزالة الأسلاك الشائكة والغرف الجاهزة والعقوم الترابية التي تم وضعها من قبل بعض المواطنين، بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات.

وبيّن المالكي أنه تم كذلك إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة النورية الغربية، بإشراف قسم مراقبة البناء بالبلدية بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة موضحًا أنه تم إزالة مجموعة من الأراضي المسورة بإرتفاع 2 متر، وتنفيذ الإجراءات النظامية بحزم بحق المعتدين، لافتاً إلى أن البلدية تنفذ جولات رقابية مستمرة على المواقع التي يكثر التعدي عليها.