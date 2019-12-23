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شاهد بالفيديو ما حدث ل 69 سيارة على طريق سريع في الولايات المتحدة !

http://almnatiq.net/?p=813093
المناطق_وكالات

في لقطات ليست جزءا من فيلم حركة أمريكي، تسبب الضباب الكثيف والجليد على طريق سريع ، في وقوع حادث تصادم مروع شمل 69 سيارة على الاقل أمس الأحد في ولاية فرجينيا الأمريكية ، مخلفا إصابة نحو 51 شخص واستغرقت الأجهزة المعنية نحو 6 ساعات لرفع آثار الحادث المروع .

وبحسب قناة الحرة الأمريكية  قالت شرطة الولاية إنه لم ترد أنباءٌ حول وقوع وفيات، لكن حالة عدد  من المصابين خطيرة، وتم نقل نحو 51 شخصاً إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

وبعد وقوع الحادث اضطر أفراد الإنقاذ إلى الصعود على أسطح السيارات لإخراج الأشخاص العالقين والمصابين ، فيما فتحت السلطات المحلية تحقيقاً في الحادث، وقالت الشرطة إن الظروف الجوية كانت تنذر بسقوط الجليد وكانت الرؤية منخفضة في وقت التكدس،  وتعد عطلة نهاية الأسبوع السابقة لعطلة عيد الميلاد واحدة من أكثر أوقات السفر ازدحاماً خلال العام في الولايات المتحدة ووقع الحادث شرق ريتشموند عاصمة الولاية.

 

 

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