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الكشف عن حالتين مستثنيتين من تعويض الحوادث بخدمة التأمين الشامل للمعتمرين

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الكشف عن حالتين مستثنيتين من تعويض الحوادث بخدمة التأمين الشامل للمعتمرين

الكشف عن حالتين مستثنيتين من تعويض الحوادث بخدمة التأمين الشامل للمعتمرين
http://almnatiq.net/?p=813099
المناطق_مكة

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إطلاق خدمة التأمين الشامل للمعتمرين، والتي تغطي الحالات الطبية الطارئة والحوادث التي تواجه المعتمر خلال فترة إقامته بالمملكة، استبعدت المبادرة حالتين للحوادث لا يمكن تغطيتهما ولا دفع التعويض الواجب فيهما للشخص المؤمن له.

وبحسب “مكة”، فإن الحوادث العامة التي يجب فيها دفع التعويض للمعتمر تتضمن الوفاة العرضية أو العجز الكلي الدائم العرضي أو الوفاة بسبب كارثة طبيعية.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك حالتين مستثنيتين من دفع التعويض للمؤمن له في الحوادث هما “أي خسارة أو ضرر أو مسؤولية ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الوفاة الطبيعية للمؤمن له أو العجز الطبيعي”، والحالة الثانية هي أي إجراء يتسبب فيه الشخص المؤمن له نفسه، مما يؤدي للوفاة أو العجز الكلي

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