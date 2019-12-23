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السفير الصيني يؤكد على جهود المملكة في العمل الخيري وحضورها الإنساني عالميًا

السفير الصيني يؤكد على جهود المملكة في العمل الخيري وحضورها الإنساني عالميًا
http://almnatiq.net/?p=813108
المناطق_الرياض

أشاد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة السيد تشن وي تشين بدور المملكة الإنساني على مستوى العالم وأثنى على جهودها الخيرية وحضورها العالمي ودورها المحوري في قضايا الشرق الأوسط.

جاء ذلك لدى استقباله لمعالي الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي في مقر السفارة الصينية بالرياض وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك واستعرضا جهود الندوة وبرامجها التنموية حول العالم ودور العمل الخيري في التقارب بين الشعوب والتعايش السلمي بين الأمم.

وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة السفير الصيني على العشاء حيث رحب بالأمين العام ومرافقيه ودار الحديث حول الطبائع المجتمعية والثقافات النوعية التي تميز البلدين والاهتمام باللغة العربية ورسالتها السامية ودورها الفاعل في الترابط بين المجتمعات.

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