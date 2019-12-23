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سمو وزير الطاقة يزور الكويت لتوقيع اتفاق عودة الانتاج في المنطقة المقسومة

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سمو وزير الطاقة يزور الكويت لتوقيع اتفاق عودة الانتاج في المنطقة المقسومة

سمو وزير الطاقة يزور الكويت لتوقيع اتفاق عودة الانتاج في المنطقة المقسومة
http://almnatiq.net/?p=813115
المناطق_الرياض

قالت وكالة الانباء الألمانية أن مصدر نفطي مسؤول كشف أن وفدا سعوديا رفيع المستوى برئاسة سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان سيصل الكويت لتوقيع اتفاقية عودة الإنتاج من المنطقة المقسومة بين البلدين، مشيرا الى ان توقيع الاتفاقية سيتم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
ووفقاً لصحيفة الأنباء الكويتية فإن هناك ترتيبات بروتوكولية يجرى الاعداد لها على قدم وساق لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود تمهيدا لعودة الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة بأسرع وقت ممكن، وذلك بعد توقف دام لنحو 5 سنوات.
وحسب الصحيفة فإن استئناف الإنتاج سيجري على مراحل وإن بلوغ طاقة الإنتاج الكاملة البالغة 500 ألف برميل سيستغرق عدة أشهر.

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