احدث الأخبار

مذكرة تعاون بين وزارة النقل و”هدف” لتدريب 500 باحث عن عمل
أبرز المواد
 سمو وزير الطاقة يزور الكويت لتوقيع اتفاق عودة الانتاج في المنطقة المقسومة
أبرز المواد
 رصد 10 مخالفات على 6 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية و شركة تأمين
أبرز المواد
 السفير الصيني يؤكد على جهود المملكة في العمل الخيري وحضورها الإنساني عالميًا
أبرز المواد
 “العمل والتنمية الاجتماعية” تفتتح البيت التاسع للأيتام بالقصيم
أبرز المواد
 إزالة تعديات بمساحة 1.2 مليون م2 بطريق الأمير محمد بن سلمان في مكة
أبرز المواد
 الكشف عن حالتين مستثنيتين من تعويض الحوادث بخدمة التأمين الشامل للمعتمرين
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف فندقًا بوسط الصومال
أبرز المواد
 الكشف عن حالات خاصة تلغي اعتماد المحكم التجاري
أبرز المواد
 استقالة سفير مكسيكي بسبب “محاولة سرقة كتاب”
أبرز المواد
 ارتفاع جماعي للعملات الرقمية المشفرة أمام الدولار
أبرز المواد
 غارات إسرائيلية تستهدف مطاري حماة والتيفور في سوريا
أبرز المواد
مذكرة تعاون بين وزارة النقل و”هدف” لتدريب 500 باحث عن عمل

مذكرة تعاون بين وزارة النقل و”هدف” لتدريب 500 باحث عن عمل

أبرز المواد
سمو وزير الطاقة يزور الكويت لتوقيع اتفاق عودة الانتاج في المنطقة المقسومة

سمو وزير الطاقة يزور الكويت لتوقيع اتفاق عودة الانتاج في المنطقة المقسومة

أبرز المواد
رصد 10 مخالفات على 6 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية و شركة تأمين

رصد 10 مخالفات على 6 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية و شركة تأمين

أبرز المواد
السفير الصيني يؤكد على جهود المملكة في العمل الخيري وحضورها الإنساني عالميًا

السفير الصيني يؤكد على جهود المملكة في العمل الخيري وحضورها الإنساني عالميًا

أبرز المواد

مذكرة تعاون بين وزارة النقل و”هدف” لتدريب 500 باحث عن عمل

مذكرة تعاون بين وزارة النقل و”هدف” لتدريب 500 باحث عن عمل
http://almnatiq.net/?p=813116
المناطق_الرياض

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ووزارة النقل، مذكرة تعاون في مقر الصندوق بمدينة الرياض، لتدريب 500 باحث عن عمل من حملة البكالوريوس فأعلى على رأس العمل في وزارة النقل وفروعها ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

ووقع مذكرة التعاون نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع دعم التدريب الدكتور جمعة حامد ووكيل وزارة النقل للخدمات المساندة الدكتور منصور بن صالح اليامي.

وتنص مذكر التعاون على تدريب 500 مستفيد داخل وزارة النقل وفروعها ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، في حين ستتولى الوزارة مسؤولية الإشراف على المتدربين والعملية التدريبية، ومراقبة جودة التدريب، وتصميم خطة تدريبية للمتدربين، وتزويد الصندوق بتقارير دورية عن المتدربين.

وطبقاً لمذكرة التعاون، ستساهم وزارة النقل في تصميم محتوى دورات إلكترونية في مجالات النقل المختلفة (البري – الجوي – البحري – النقل العام)، والسلامة والصحة المهنية، ليتم عكسها على منصة التدريب الإلكتروني “دروب”.

ونحو آلية تنفيذ مذكرة التعاون، فقد تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون حسب ما ورد في هذه المذكرة. كما سيتولى فريق العمل المشترك بتزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح تقدم سير عمل المذكرة.

روابط ذات صلة

سمو وزير الطاقة يزور الكويت لتوقيع اتفاق عودة الانتاج في المنطقة المقسومة

سمو وزير الطاقة يزور الكويت لتوقيع اتفاق عودة الانتاج في المنطقة المقسومة
رصد 10 مخالفات على 6 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية و شركة تأمين

رصد 10 مخالفات على 6 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية و شركة تأمين
السفير الصيني يؤكد على جهود المملكة في العمل الخيري وحضورها الإنساني عالميًا

السفير الصيني يؤكد على جهود المملكة في العمل الخيري وحضورها الإنساني عالميًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*