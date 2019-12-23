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المملكة على موعد مع ظاهرة لم تحدث منذ نحو قرن

المملكة على موعد مع ظاهرة لم تحدث منذ نحو قرن
http://almnatiq.net/?p=813131
المناطق_الرياض

قال أكاديمي سعودي متخصص في المناخ أن المملكة ستشهد يوم الخميس المقبل ظاهرة لم تحدث منذ نحو قرن

وأوضح الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، أن السعودية ستشهد الخميس المقبل ظاهرة الكسوف الحلقي لأول مرة منذ 97 عاما

وأفاد الأكاديمي السعودي المتخصص في علوم المناخ بأن مواطنيه “سيشاهدون كسوفين حلقيين بينهما فقط 6 أشهر: الأول، لم يحدث منذ 97 سنة، سيقع الخميس المقبل 26 ديسمبر شرق السعودية، والآخر في 21 يونيو 2020 أقصى جنوب السعودية، وهو أعظم ظلمة من الأول، وهو آخر كسوف حلقي سيشاهده السعوديون الذين تبلغ أعمارهم 70 سنة فما فوق”

وسرد المسند معلومات حول هذه الظاهرة الفلكية المرتقبة لافتا إلى أن الكسوف الحلقي لن يشاهد “في جميع دول الخليج؛ بل هو محدود في شريط جغرافي ضيق من شرق جزيرة العرب، وبعرض يُقدر بنحو 160 كم، وسيكون طول الكسوف الحلقي هناك نحو دقيقتين و55 ثانية فقط، وذلك لمَن يكون في منتصف خط الكسوف الحلقي، أما بقية دول جزيرة العرب كما الشرق الأوسط، فسيشاهدون كسوفاً جزئياً بُعيد شروق الشمس بنسب تختلف حسب الموضع الجغرافي”

وذكر الأكاديمي السعودي المتخصص أن “حركة ظل القمر على الأرض تكون من الغرب باتجاه الشرق بسبب دوران القمر حول الأرض، وعليه سيبدأ الكسوف من بحر العرب، وينتهي غرب المحيط الهادئ”

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