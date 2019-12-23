احدث الأخبار

مطار الأحساء الدولي يستقبل أكبر شحنة في تاريخه من الأغنام
أبرز المواد
 الشرقية.. مهرجان “سفاري بقيق” جاهز لانطلاق نسخته الرابعة
المنطقة الشرقية
 النيابة العامة: 5 أحكام بالإعدام بحق متهمين في قضية خاشقجي
أبرز المواد
 المملكة على موعد مع ظاهرة لم تحدث منذ نحو قرن
أبرز المواد
 الذهب يرتفع في معاملات ما قبل العطلات بفعل شكوك حيال اتفاق التجارة
أبرز المواد
 وظائف شاغرة ب«التدريب التقني».. والتقديم السبت
أبرز المواد
 انقطاع التيار الكهربي عن مطار الكويت وعدد من المناطق
أبرز المواد
 “الحصيني” يكشف تفاصيل حالة مطرية تشهدها عدة مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة
أبرز المواد
 شاهد بالفيديو ما حدث ل 69 سيارة على طريق سريع في الولايات المتحدة !
أبرز المواد
 مذكرة تعاون بين وزارة النقل و”هدف” لتدريب 500 باحث عن عمل
أبرز المواد
 سمو وزير الطاقة يزور الكويت لتوقيع اتفاق عودة الانتاج في المنطقة المقسومة
أبرز المواد
 رصد 10 مخالفات على 6 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية و شركة تأمين
أبرز المواد
مطار الأحساء الدولي يستقبل أكبر شحنة في تاريخه من الأغنام

مطار الأحساء الدولي يستقبل أكبر شحنة في تاريخه من الأغنام

أبرز المواد
الشرقية.. مهرجان “سفاري بقيق” جاهز لانطلاق نسخته الرابعة

الشرقية.. مهرجان “سفاري بقيق” جاهز لانطلاق نسخته الرابعة

المنطقة الشرقية
النيابة العامة: 5 أحكام بالإعدام بحق متهمين في قضية خاشقجي

النيابة العامة: 5 أحكام بالإعدام بحق متهمين في قضية خاشقجي

أبرز المواد
المملكة على موعد مع ظاهرة لم تحدث منذ نحو قرن

المملكة على موعد مع ظاهرة لم تحدث منذ نحو قرن

أبرز المواد

مطار الأحساء الدولي يستقبل أكبر شحنة في تاريخه من الأغنام

مطار الأحساء الدولي يستقبل أكبر شحنة في تاريخه من الأغنام
http://almnatiq.net/?p=813146
المناطق_الأحساء

استقبل جمرك مطار الأحساء الدولي مؤخرًا أكبر شحنة في تاريخه، عبر معاينته وفسحه لعدد 2400 رأس من الأغنام المستوردة من دولة كازاخستان، تمثل دفعة أولى، حيث يُتوقع أن تصل الدفعة الثانية التي لا يقل عددها عن الأولى في غضون أسبوعين.

وتُعد هذه الشحنة الدولية الكبيرة من الأغنام المستوردة التي استقبلتها منظومة عمل ومرافق المطار المختلفة، سواء في إدارة المطار أو الجمرك أو المحجر الزراعي والشحن وغيرها، بمثابة اختبار حقيقي لمدى قدرة وجاهزية المطار وفرق عمله المختلفة للتعامل مع الشحنات الدولية الكبيرة، ورفع مستوى القدرات التشغيلية واللوجستية للمطار للوفاء بمتطلبات رفع كفاءة وزيادة حركة نقل الشحن الجوي بالأحساء.

وتواكب هذه الخطوة استراتيجية الجمارك السعودية التي تعمل على رفع كفاءة التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم، وتحقيق كل ما هو مُمَكّن لتيسير التجارة مع إحكام الرقابة الجمركية التي من شأنها أن تُساهم في تحقيق الأمن للوطن ومقدراته وكذلك تتواءم مع وتيرة النمو الاقتصادي وحركة التبادل التجاري الذي تشهده المملكة عامة والمنطقة الشرقية والأحساء خاصة.

ويُتوقع المراقبون أن يؤدي المطار دورًا مهمًا في دعم الأنشطة الاقتصادية وزيادة حجم تبادل التجارة الدولية والإقليمية بالمنطقة الشرقية خلال الفترة المقبلة، بفضل ما يتمتع به من موقع وميزات استراتيجية واقتصادية جيدة فضلًا عن وقوعه في رابع أكبر مدينة سعودية من حيث عدد السكان ما يؤهله لمزاحمة أفضل المطارات في المملكة.

يُشار إلى موعد وصول الشحنة الدولية، كان مساء يوم الأحد الموافق 22/12/2019م، الساعة الثامنة مساءَ، على طائرة من نوع وطراز B747فيما نوع الحمولة (أغنام) وعددها حوالي 2400 رأس من الأغنام.

يُذكر أن مطار الأحساء حاصل على الترخيص الدولي، من قبل المنظمة العالمية للطيران المدني ICAO، وهو ثاني أكبر مطار دولي يخدم المنطقة الشرقية بعد مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

 

روابط ذات صلة

الشرقية.. مهرجان “سفاري بقيق” جاهز لانطلاق نسخته الرابعة

الشرقية.. مهرجان “سفاري بقيق” جاهز لانطلاق نسخته الرابعة
النيابة العامة: 5 أحكام بالإعدام بحق متهمين في قضية خاشقجي

النيابة العامة: 5 أحكام بالإعدام بحق متهمين في قضية خاشقجي
المملكة على موعد مع ظاهرة لم تحدث منذ نحو قرن

المملكة على موعد مع ظاهرة لم تحدث منذ نحو قرن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*