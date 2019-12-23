مطار الأحساء الدولي يستقبل أكبر شحنة في تاريخه من الأغنام

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استقبل جمرك مطار الأحساء الدولي مؤخرًا أكبر شحنة في تاريخه، عبر معاينته وفسحه لعدد 2400 رأس من الأغنام المستوردة من دولة كازاخستان، تمثل دفعة أولى، حيث يُتوقع أن تصل الدفعة الثانية التي لا يقل عددها عن الأولى في غضون أسبوعين.

وتُعد هذه الشحنة الدولية الكبيرة من الأغنام المستوردة التي استقبلتها منظومة عمل ومرافق المطار المختلفة، سواء في إدارة المطار أو الجمرك أو المحجر الزراعي والشحن وغيرها، بمثابة اختبار حقيقي لمدى قدرة وجاهزية المطار وفرق عمله المختلفة للتعامل مع الشحنات الدولية الكبيرة، ورفع مستوى القدرات التشغيلية واللوجستية للمطار للوفاء بمتطلبات رفع كفاءة وزيادة حركة نقل الشحن الجوي بالأحساء.

وتواكب هذه الخطوة استراتيجية الجمارك السعودية التي تعمل على رفع كفاءة التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم، وتحقيق كل ما هو مُمَكّن لتيسير التجارة مع إحكام الرقابة الجمركية التي من شأنها أن تُساهم في تحقيق الأمن للوطن ومقدراته وكذلك تتواءم مع وتيرة النمو الاقتصادي وحركة التبادل التجاري الذي تشهده المملكة عامة والمنطقة الشرقية والأحساء خاصة.

ويُتوقع المراقبون أن يؤدي المطار دورًا مهمًا في دعم الأنشطة الاقتصادية وزيادة حجم تبادل التجارة الدولية والإقليمية بالمنطقة الشرقية خلال الفترة المقبلة، بفضل ما يتمتع به من موقع وميزات استراتيجية واقتصادية جيدة فضلًا عن وقوعه في رابع أكبر مدينة سعودية من حيث عدد السكان ما يؤهله لمزاحمة أفضل المطارات في المملكة.

يُشار إلى موعد وصول الشحنة الدولية، كان مساء يوم الأحد الموافق 22/12/2019م، الساعة الثامنة مساءَ، على طائرة من نوع وطراز B747فيما نوع الحمولة (أغنام) وعددها حوالي 2400 رأس من الأغنام.

يُذكر أن مطار الأحساء حاصل على الترخيص الدولي، من قبل المنظمة العالمية للطيران المدني ICAO، وهو ثاني أكبر مطار دولي يخدم المنطقة الشرقية بعد مطار الملك فهد الدولي بالدمام.