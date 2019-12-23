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“التجارة” تتيح إصدار تراخيص تخفيضات موسم إجازة منتصف العام الدراسي إلكترونياً

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“التجارة” تتيح إصدار تراخيص تخفيضات موسم إجازة منتصف العام الدراسي إلكترونياً

“التجارة” تتيح إصدار تراخيص تخفيضات موسم إجازة منتصف العام الدراسي إلكترونياً
http://almnatiq.net/?p=813157
المناطق - واس

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن فتح نافذة التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم إجازة منتصف العام الدراسي عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 8 – 23 جمادى الأول 1441هـ، حيث سيتمكن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً.
كما تدعو “التجارة” أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني Sales.mci.gov.sa ، واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الاجراءات عبر البوابة الالكترونية، كما يجدر بالذكر أن الخدمة تمكن المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وأخيراً طباعة الترخيص.
يذكر أن نظام التخفيضات الإلكتروني تم إطلاقه من قبل الوزارة بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال بداية شهر أبريل من العام الماضي، وذلك من مبدأ وحرص الوزارة على تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل أسهل لمستفيديها.

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