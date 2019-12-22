أمير تبوك يستقبل مدير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمنطقة

المناطق - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم بمكتبه بالإمارة، مدير فرع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمنطقة عوض بن عبدالله العتيبي.

وفي مستهل الاستقبال نوه سموه بما يحظى به القطاع الصحي من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الامين – حفظهما الله -، مشيداً بالجهود المميزة التي تقدمها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمملكة لتطوير ورقي المجتمع الصحي وذلك بفضل الله ثم بفضل سواعد أبنائها المخلصين، مؤكدًا سموه أهمية الهيئات العلمية المتخصصة وأهمية دور القائمين عليه واستمرار التعاون بين الهيئة وجميع الجهات ذات العلاقة ودعم برامجها الهادفة, متمنياً سموه للهيئة والعاملين فيها التوفيق والسداد.

واستمع سموه خلال الاستقبال لشرح مفصل قدمه مدير فرع الهيئة عن مهام الهيئة ودور الهيئة

في حماية وتعزيز الصحة من خلال الإشراف على شؤون التدريب بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع , بالإضافة إلى الخدمات والبرامج التي تقدمه الهيئة للممارسين الصحيين , في التعليم والتدريب والتصنيف والتسجيل المهني والجمعيات الصحية والامتحانات والتعليم والتطوير المهني المستمر واعتماد البرامج والمراكز.

كما اطلع سموه على خطة الهيئة الإستراتيجية لمواكبة رؤية المملكة 2030, وأهم مبادرات الهيئة لخدمة الممارسين الصحيين ،مثمناً سموه الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية بالمنطقة للتخصصات الصحية .

من جانبه أعرب العتيبي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على استقباله و توجيهاته السديدة التي تنعكس على تقديم الخدمات الصحية للمواطن الكريم.

وفي ختام اللقاء تسلم سمو أمير المنطقة اهداءً عبارة عن كتاب “نبض الخارطة الصحية ” بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الهيئة السعودية للتخصصات الصحيـة.