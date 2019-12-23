وزير الخدمة المدنية: ترقية موظفي الجهات الحكومية في أي وقت.. وليس مرتين في العام

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أكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، أن للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أي وقت، «ولا نحصرها بمرتين خلال العام»، مضيفا: «لدينا الرغبة في السماح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص».

وقال وزير الخدمة المدنية ردا على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس الشورى اليوم (الاثنين): دمجنا أكثر من 16 لائحة وقاعدة وقرارا في لائحة واحدة تيسيراً للعمل وتجاوز العديد من السلبيات، وتابع: أنهينا العمل على لائحة الوظائف التعليمية التي اعتمدت أخيراً، ونعمل على بناء جديد للائحة الوظائف الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية.

وخلال الجلسة، أكد الوزير الحمدان أن الوزارة تعمل على المزيد من تمكين المرأة في وظائف القطاع الحكومي، وقال: ارتفعت نسبة السعوديات في وظائف الحكومة إلى 40.3%، كما تم تحقيق مستهدف عام 2020 في تقليص الفجوة بين النساء والرجال في وظائف الخدمة إلى نسبة 37% من خلال توزيع النساء على أغلب السلالم والمجموعات الوظيفية في الخدمة المدنية.

وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن ذوي الإعاقة يحظون بعناية خاصة، وأن الفرص الوظيفية متاحة لهم مثل الجميع، «ونعمل في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية».

وخلال إجاباته على تساؤلات أعضاء مجلس الشورى، أكد وزير الخدمة المدنية أن خادم الحرمين الشريفين استشرف آفاق المستقبل وأيقظ الهمم واستنهض الطاقات الكامنة، مستنداً في ذلك إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة للمملكة وأبنائها، فكانت بداية التحول بإعادة تطوير وهيكلة أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها.

وأثناء الجلسة، نوه الحمدان بدور مجلس الشورى التشريعي «التنظيمي» الذي ساهم به المجلس بدراسته تعديل عدد من مواد نظام الخدمة المدنية وإضافة مواد أخرى، وإقراره لها، التي تهدف في مجملها إلى إدخال مفاهيم الموارد البشرية الحديثة وإدارة الأداء.

وأوضح الوزير بأن عمل الوزارة ودورها المستقبلي يتمثل في الانتقال من المركزية إلى اللامركزية وتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية، ليكون دور الوزارة إستراتيجيا يتمثل في الإشراف والتنظيم والدعم والتيسير والمتابعة.