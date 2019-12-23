أمير الشرقية : يسعدنا مبادرة القطاع الخاص لدعم مشروعات تحسين جودة الحياة .. ونطمح للمزيد

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الدمام - فهد المريخي

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس (الأحد) مشروع “أجدان ووك” بمقر المشروع بكورنيش الخبر، والذي يضم عدداً من المرافق الترفيهية والمقاهي والمطاعم العالمية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية
ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية بالدور الهام والمحوري للقطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030، والعمل على مشروعات نوعية، تضيف للمنطقة، وتسهم في رفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز المبادرات الترفيهية للأسرة السعودية، مشيراً سموه أن المؤمل من القطاع الخاص لا زال كبيراً، والفرص لا زالت متعددة، وبحاجة لاستثمارها الاستثمار الأمثل، مؤكداً سموه أهمية الحرص في مختلف المشروعات على عوامل الأنسنة، والتركيز على الاستدامة، وترشيد استخدام الطاقة، دون إغفال للجماليات العمرانية
ولدى وصول سموه إلى مقر الحفل، تفضل بقص الشريط التذكاري للمشروع، ثم تجول على مرافق المشروع المتنوعة، وشاهد بعد ذلك مع الحضور عرضاً مرئياً عن المشروع وما ضمه من مرافق والتفاصيل الفنية له، ثم تسلم سموه وسمو نائبه هديةً تذكاريةً بهذه المناسبة
وعبر رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى لتطوير العقارات “المالك والمطور للمشروع” الأستاذ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ عصام بن عبدالقادر المهيدب عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة الشرقية، على تفضله بافتتاح المشروع، ولسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، مؤكدين أن سموهما خير داعم لمشروعات القطاع الخاص في المنطقة، وحريصان على تنمية المنطقة، واستثمار مقوماتها بما يعود على إنسان واقتصاد المنطقة بالنفع والفائدة
ويقع مشروع أجدان بالقرب من الواجهة البحرية لكورنيش الخبر، على مساحة تتجاوز 17ألف متر مربع، ويضم 11مبنى تجاري ومكتبي، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي التي تفتتح فروعاً لها لأول مرة في المنطقة الشرقية، كما يضم المشروع صالة سينما تمتد على مساحة 6866متراً مربعاً، من المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام القادم، ويعد مشروع “أجدان ووك جزءاً من مشروع واجهة أجدان البحرية، التي تضم عدداً من المرافق على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربعاً”.

 

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