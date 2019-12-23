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وزارة العدل تدعو مأذوني عقود الأنكحة إلى عدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن ( 18 ) عاماً

وزارة العدل تدعو مأذوني عقود الأنكحة إلى عدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن ( 18 ) عاماً

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وزارة العدل تدعو مأذوني عقود الأنكحة إلى عدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن ( 18 ) عاماً

وزارة العدل تدعو مأذوني عقود الأنكحة إلى عدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن ( 18 ) عاماً
http://almnatiq.net/?p=813216
المناطق - واس

دعت وزارة العدل في تعميم لها المحاكم كافة ومأذوني عقود الأنكحة إلى عدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن ( 18 ) عاماً ، وإحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة لاستيفاء ما ورد في الفقرة ( 16 / 3 ) ، والرفع عمن يخالف ذلك من المأذونين.
وأكدت الوزارة أن الفقرة المشار إليها من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل نصت على أنه ” يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى، حيث ورد للوزارة استفسارات عن عقود زواج تم إجراؤها لمن هم أقل من ( 18 ) عاماً .

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