اختيار “الدكتور مصلح العنزي” رئيساً للمجلس البلدي بـ الخرج للمرة الثالثة

المناطق - الخرج

اجرى المجلس البلدي بمحافظة الخرج اليوم الاثنين الموافق 26 / 4 /1441 هـ انتخابات لاختيار الرئيس ونائبه للفترة الثالثة.

وجرت عملية اختيار الرئيس و نائب الرئيس عن طريق الاقتراع السري المباشر في جلسة المجلس رقم (50).

وتم اختيار الدكتور مصلح بن عبيد العنزي رئيسًا للمجلس البلدي ، كما تم اختيار الأستاذ فهد بن عبدالله العتيبي ليكون نائب الرئيس.

هذا وقد قدم رئيس المجلس ونائبه شكرهما وتقديرهما لأعضاء المجلس على ثقتهم ، والتي وصفوها بأنها زيادة في المسؤولية ، سائلين الله أن يعينهما وزملائهم أعضاء المجلس لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطن.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على استمرارية عمل المجالس البلدية لمدة سنتين، بهدف تطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دورها ومساهمتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين.