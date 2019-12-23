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نائب أمير الشرقية يطلع على تجربة التوطين بالاستثمار الاجتماعي

نائب أمير الشرقية يطلع على تجربة التوطين بالاستثمار الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=813229
المناطق - الدمام
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) على تجربة التوطين بالاستثمار الاجتماعي، والتي انطلقت بمبادرة من شركة كفاءات المعرفة، وبالشراكة مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية.
وأكد سموه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- على تمكين المواطن من فرص العمل، وفتح الآفاق للشراكة مع القطاع الخاص، متمنياً سموه للمجلس وفريق شركة كفاءات التوفيق.
من جهته عبرت أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري عن شكرها لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر لنشاطات المجلس، وحرصه على تفعيل دور المجلس وشراكاته مع مختلف الجهات.
كما عبر العضو المنتدب لشركة كفاءات المعرفة الأستاذ محمد آل هلال عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه لتطوير وتمكين الشباب السعودي من الفرص الوظيفية.

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