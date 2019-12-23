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أمير الشرقية : الفكر الإسلامي مليء باللمحات التربوية .. والمكتبة العربية بحاجة لإثرائها في مجال العلوم التربوية

أمير الشرقية : الفكر الإسلامي مليء باللمحات التربوية .. والمكتبة العربية بحاجة لإثرائها في مجال العلوم التربوية
http://almnatiq.net/?p=813233
الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية “جستن” الدكتور فد بن سليمان الشايع، وأعضاء الجمعية.
ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم واهتمام لقطاع التعليم، وحرص على أن يكون منافساً على مختلف المستويات، مبيناً سموه أن التعليم ركيزة في التنمية، وركن في تطوير ونهضة الأمم، مؤكداً سموه أن تطوير التعليم والرفع من مستوى الكادر التعليمي يجب أن يمر عبر دراسات تراعي الجوانب التربوية والنفسية لأطراف العملية التعليمية، مشيراً سموه لأن الفكر الإسلامي مليء باللمحات التربوية العميقة، التي صاغت المجتمع المسلم المتعلم، وبينت القيم التي قام عليها الفكر التربوي، موضحاً سموه أهمية إثراء المكتبة العربية بالأبحاث والدراسات في مجال العلوم التربوية والنفسية، والتكامل مع العلوم الأخرى للوصول إلى مخرجات فاعلة في تطوير العملية التعليمية، مباركاً سموه افتتاح الجمعية فرعاً لها في المنطقة الشرقية، متمنياً للجمعية ومنسوبيها التوفيق.
من جانبه عبر مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه لمسيرة التعليم في المنطقة الشرقية، وحرصه سموه على تمكين العاملين في المجال التعليمي من مختلف المعارف والعلوم التي تساهم في تطوير وتحسين العملية التعليمية.
كما عبر رئيس مجلس إدارة جمعية “جستن” الدكتور فهد الشايع عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، وحرصه على أن تكون الجمعية مواكبةً لتطلعات القيادة الرشيدة –يحفظها الله- وأن تكون إضافةً للمجتمع التعليمي في المنطقة الشرقية، ومبادرةً في فتح المجال للمتخصصين والممارسين لإثراء خبراتهم واستثمارها، وتبادل المعرفة مع الممارسين في مختلف المناطق.

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