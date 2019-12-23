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40 فعالية متنوعة للموهوبات من تعليم جدة في معرض الكتاب

40 فعالية متنوعة للموهوبات من تعليم جدة في معرض الكتاب

منطقة مكة المكرمة

40 فعالية متنوعة للموهوبات من تعليم جدة في معرض الكتاب

40 فعالية متنوعة للموهوبات من تعليم جدة في معرض الكتاب
http://almnatiq.net/?p=813236
المناطق - جدة

قدم ركن إدارة الموهوبات بتعليم جدة  40فعالية متنوعة في معرض جدة الدولي الخامس للكتاب والذي جذب قرابة الفي زائر من مختلف شرائح المجتمع، والتي تنوعت فعالياته ما بين توعية واستشارات وأبحاث وابتكارات ومشاريع ومواهب وبرامج تقنية قام بعرضها عدد من الطالبات الموهوبات .

وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم جدة د. نورة الغامدي بان الإدارة تشارك للعام الثالث على التوالي في المعرض ، حيث تنوعت المشاركات التي تمثلت في التوعية والاستشارات والابتكارات والمشاريع النوعية التي قدمتها الطالبات لزوار المعرض ، إضافة الى توعية الزائرين والأهالي بأبرز البرامج والخدمات التي تقدمها الإدارة من خلال قنواتها المتمثلة في مدرسة الموهوبات ومدارس الشراكة وفصول الموهوبات بالتعليم العام والأهلي والأجنبي ومراكز الموهوبات ومدارس رعاية الموهوبات وغيرها من البرامج النوعية والمبادرات المتميزة والخدمات والتي لاقت إقبال وشغف من الزوار لمعرفتها والاطلاع عليها في مثل هذا المحفل .

وثمنت ” الغامدي ” الرعاية الكريمة والحضور المميز من قبل جميع فئات وشرائح المجتمع  لهذه التظاهرة الثقافية الكبرى في أحد المعارض المتخصصة محلياً وعربياً ، مشيرة الى ان إدارة الموهوبات تسعى في كل عام للمشاركة فيها وإبراز دور وخدمات وبرامج إدارة الموهوبات في رعاية الموهبة وتنميتها وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في الاهتمام بهذه الفئة ، مشيدة بدور إدارة تعليم جدة بقيادة الدكتور سعد المسعودي في دعم وتشجيع الإدارات للمشاركة في مثل هذه الفعاليات الهامة ، والذي تشرف ركن إدارة الموهوبات بزيارته الكريمة وزيارة المساعد للشؤون المدرسية في تعليم جدة الأستاذ صديق خوجة وزيارة المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة سعاد المنصور وعدد من القيادات التعليمية التي أشادت بما قدمه الركن من خلال الطالبات الموهوبات في هذه الفعالية التي تحقق الدور المؤثر والتكاملي لإدارة تعليم جدة في التواصل الفعال مع كافة فئات المجتمع بشكل عام والأسرة بشكل خاص.

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