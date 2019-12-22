أمانة عسير تنظم برنامج لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة

المناطق - أبها

نظمت أمانة منطقة عسير بالتعاون مع وكالة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية ورشة عمل تحت مسمى تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة (مسار) بحضور المختصين من أمانة عسير وبلدياتها وعدد رجال الأعمال وتهدف الورشة الى تحسين الخدمات في محطات الوقود ومراكز الخدمة إضافة الى فتج مجالات الاستثمار امام رجال الاعمال وملاك المحطات والاستماع الى ملاحظاتهم واستفساراتهم وقام بتقديم الورشة المهندسان مانع أبو ساق ومعاذ المهيدب من وكالة الشئون البلدية والقروية للشؤون الفنية الى ذلك أوضح أبو ساق ان جميع الملاحظات التي وردت في الورشة سيتم أخذها في الاعتبار ودراستها ،من جهته أوضح مدير إدارة كود البناء السعودي بأمانة عسير المهندس حسين آل عبيد ان الورشة تم اقامتها بناء على توجيهات أمين عسير الدكتور وليد الحميدي الذي يسعى الى تحسين خدمات محطات الوقود في مداخل مدينة ابها والبلديات التابعة والبالغ عددها 33 بلدية .