احدث الأخبار

أمير الجوف يلتقي عدداً من رجال وسيدات الأعمال على مستوى المملكة
منطقة الجوف
 مدير تعليم عنيزة يباشر عمله بالاطمئنان على سير الاختبارات لأكثر من 40 ألف طالبا وطالبة.. ويتفقد الإدارات والأقسام
منطقة القصيم
 أمانة عسير تنظم برنامج لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة
منطقة عسير
 40 فعالية متنوعة للموهوبات من تعليم جدة في معرض الكتاب
منطقة مكة المكرمة
 أمير الشرقية : الفكر الإسلامي مليء باللمحات التربوية .. والمكتبة العربية بحاجة لإثرائها في مجال العلوم التربوية
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يطلع على تجربة التوطين بالاستثمار الاجتماعي
المنطقة الشرقية
 الصفيان: القطيف مؤهلة لاستقطاب المزيد من المشاريع بفضل الموارد والطاقات التي تملكها
المنطقة الشرقية
 اختيار “الدكتور مصلح العنزي” رئيساً للمجلس البلدي بـ الخرج للمرة الثالثة
منطقة الرياض
 وزارة العدل تدعو مأذوني عقود الأنكحة إلى عدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن ( 18 ) عاماً
أبرز المواد
 الهلال الاحمر بالشماليه يكرم ثلاثة من منسوبيه لجهودهم المميزه في عملهم
منطقة الحدود الشمالية
 توقيع أكبر عقود الإسناد والتشغيل في تاريخ الموانئ السعودية بميناء جدة الإسلامي
أبرز المواد
 محافظ الجبيل يرعى اتفاقية ‹‹جمعية جسفت›› و ‹‹تعليم الجبيل›› لرعاية المواهب الفنية
المنطقة الشرقية
أمير الجوف يلتقي عدداً من رجال وسيدات الأعمال على مستوى المملكة

أمير الجوف يلتقي عدداً من رجال وسيدات الأعمال على مستوى المملكة

منطقة الجوف
مدير تعليم عنيزة يباشر عمله بالاطمئنان على سير الاختبارات لأكثر من 40 ألف طالبا وطالبة.. ويتفقد الإدارات والأقسام

مدير تعليم عنيزة يباشر عمله بالاطمئنان على سير الاختبارات لأكثر من 40 ألف طالبا وطالبة.. ويتفقد الإدارات والأقسام

منطقة القصيم
أمانة عسير تنظم برنامج لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة

أمانة عسير تنظم برنامج لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة

منطقة عسير
40 فعالية متنوعة للموهوبات من تعليم جدة في معرض الكتاب

40 فعالية متنوعة للموهوبات من تعليم جدة في معرض الكتاب

منطقة مكة المكرمة

أمانة عسير تنظم برنامج لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة

أمانة عسير تنظم برنامج لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة
http://almnatiq.net/?p=813239
المناطق - أبها
نظمت أمانة منطقة عسير بالتعاون مع وكالة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية ورشة عمل تحت مسمى تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة (مسار) بحضور المختصين من أمانة عسير وبلدياتها  وعدد رجال الأعمال وتهدف الورشة  الى تحسين الخدمات في محطات الوقود ومراكز الخدمة إضافة الى فتج مجالات الاستثمار امام رجال الاعمال  وملاك المحطات والاستماع الى ملاحظاتهم واستفساراتهم  وقام بتقديم الورشة المهندسان مانع أبو ساق ومعاذ المهيدب من وكالة الشئون البلدية والقروية للشؤون الفنية  الى ذلك أوضح أبو ساق ان جميع الملاحظات التي وردت في الورشة سيتم أخذها في الاعتبار ودراستها ،من جهته أوضح مدير إدارة كود البناء السعودي  بأمانة عسير  المهندس حسين آل عبيد ان الورشة  تم اقامتها بناء على توجيهات أمين عسير الدكتور وليد الحميدي الذي يسعى الى تحسين خدمات محطات الوقود في  مداخل مدينة ابها والبلديات التابعة  والبالغ عددها 33 بلدية .

روابط ذات صلة

أمير عسير يرعى المعرض الثالث للامتياز التجاري الثلاثاء المقبل

أمير عسير يرعى المعرض الثالث للامتياز التجاري الثلاثاء المقبل
٦٠ مستشفى ومركز صحي بصحة عسير تحصد شكر الوزارة في تطوير مستوى الخدمات الصحية عبر برنامج أداء الصحة

٦٠ مستشفى ومركز صحي بصحة عسير تحصد شكر الوزارة في تطوير مستوى الخدمات الصحية عبر برنامج أداء الصحة
عملية تنهي معاناة طفل من تهتك المسالك البولية بمستشفى الخميس للولادة والأطفال

عملية تنهي معاناة طفل من تهتك المسالك البولية بمستشفى الخميس للولادة والأطفال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*