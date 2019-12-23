مدير تعليم عنيزة يباشر عمله بالاطمئنان على سير الاختبارات لأكثر من 40 ألف طالبا وطالبة.. ويتفقد الإدارات والأقسام

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باشر سعادة مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، عمله بعد صدور قرار تكليفه من قبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، حيث اطمأن على حسن سير الاختبارات بكل يسر وسهولة، لنحو 40 ألف طالبا وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1440هـ/1441هـ، في كافة مدارس محافظة عنيزة، كما قام بجولة ميدانية على متوسطة عبدالله بن مسعود، وابتدائية معاذ بن جبل لتحفيظ القرآن.

وتجول مدير إدارة تعليم عنيزة الجديد، على المرافق التعليمية في هذه المدارس واطمأن على سير العمل والتجهيزات التي تم توفيرها لضمان تأدية الطلبة لاختباراتهم بكل يسر وسهولة وفي أجواء مناسبة، داعيا الطلاب للجد والاجتهاد والمثابرة، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد وحصد أعلى الدرجات.

كما زار الإدارات والأقسام المختلفة في مبنى إدارة التعليم واطلع على المباني التعليمية وسير العمل والتقى الموظفين، كما اطلع على مركز الشيخ إبراهيم القاضي للخدمات التعليمية والتربوية والاجتماعية.

وعقد سعادة مدير تعليم عنيزة لقاءً مع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، واستمع لهم وإلى سير عملهم، بحضور مساعدي مدير التعليم.

وقدم “الحربي” الشكر لكافة العاملين بالإدارة على ما بذلوه من جهد في الميدان التعليمي وضمان استمرار المنظومة التعليمية في بيئة مناسبة، ومقدما شكره أيضا لقادة ومعلمي المدارس على اهتمامهم بالطلاب والطالبات والجهود المبذولة، متمنيا أن يكون العام الدراسي مليئا بالعلم والنفع والفائدة، وحافلا بالإنجازات، سائلا الله التوفيق للجميع.