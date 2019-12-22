أمير الجوف يلتقي عدداً من رجال وسيدات الأعمال على مستوى المملكة

الجوف - عبدالعزيز الحموان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم عدداً من رجال وسيدات الأعمال على مستوى المملكة الذين يزورون المنطقة حالياً للاطلاع على الفرص الاستثمارية فيها.

وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالجميع, منوهاً بما تملكه منطقة الجوف من فرص مناسبة للاستثمار ومميزات نسبية متعددة ومواقع سياحية جاذبة للاستثمار في العديد من المجالات، لاسيما أن المنطقة تمتلك أكبر منفذ بري على مستوى الشرق الأوسط المتمثل في منفذ الحديثة البري, إضافة إلى ارتباط المنطقة بشبكات طرق حديثة وسكة حديد تربطها بالعديد من المناطق.

وأكد الأمير فيصل بن نواف دعمه للمستثمرين وتشجيعهم من خلال تسهيل الإجراءات أمامهم.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الفرص التي قدمها رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة المهندس ماجد بن معدي الرويلي التي تنوعت بين السياحية والزراعية والتجارية والصناعية.

فيما أعرب رجال وسيدات الأعمال عن شكرهم لسمو أمير منطقة الجوف على الاستقبال, الذي يؤكد حرص سموه على تطوير المنطقة من خلال استقطاب الاستثمارات المتنوعة وفق أهداف رؤية المملكة 2030، مؤكدين رغبتهم بالاستثمار في المنطقة وفق دراسة المشاريع المطروحة بما يتوافق مع مجالاتهم الاستثمارية.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان.