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أمير القصيم يستقبل المشرف على أعمال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل المشرف على أعمال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة

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أمير القصيم يستقبل المشرف على أعمال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل المشرف على أعمال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=813254
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتب سموه بمقر الإمارة ، اليوم ، المشرف على أعمال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة القصيم علي بن محمد الزيادي ، يرافقه مدير الاتصالات السعودية بالمنطقة الدكتور محمد بن سيلمان الناصر ، وممثل من شركة موبايلي زيد العنزي ، وممثل من شركة زين هاني السيف .


وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الإمارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم خدمات الاتصالات بالمنطقة على أعلى مستوى وكذلك حل الإشكالات التي تواجه مزودي الخدمة و قطاع الأعمال ، وتوسيع نطاق الخدمات وتغطيتها لكل أرجاء المنطقة .

 

واستعرض الزيادي خلال الاستقبال الإنجازات والنقلات النوعية التي يشهدها قطاع الاتصالات في المنطقة وأدوار الهيئة في تعزيزها وتحقيق رؤية المملكة 2030  ، لافتاً الانتباه إلى أن خدمات الاتصالات بالمنطقة سترتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي وجود خدمة اتصالات ذات جودة عالية ، وتغطية شاملة وكاملة لعموم أرجاء المنطقة ، وتحقيق أسعار تنافسية في متناول الجميع.

 

وثمن سمو أمير منطقة القصيم الجهود المبذولة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، مشيدًا بالأدوار التي تضطلع بها في المتابعة والإشراف على القطاع ، والعمل على تطويره ، وتحفيز التنافسية في أسواقه ، وحماية المستخدمين ، مؤكداً سموه أن الاتصالات أصبحت الآن هي عصب الحياة لأنه يعتبر التواصل مهم جداً في هذا الزمن ، سواءً في أداء الخدمات أو سرعة نقل المعلومات.   

وفي الختام قدم الجميع شكرهم وتقديرهم على حرص سوه ومتابعته الدائمة لتوفير خدمات الإتصالات ومزودي الخدمة لجميع أهالي ومواطني المنطقة في عموم أرجائها ، كما تسلم سموه من مدير الاتصالات بالمنطقة درعاً يحمل الهوية الجديدة لشركة الاتصالات السعودية.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، والمشرف العام على الشؤون التنموية فهد بن علي الدبيخي .

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