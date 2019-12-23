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حرم أمير الجوف تفتتح المعرض الوطني وتكرم المتميزات بأنشطة تعليم القريات

حرم أمير الجوف تفتتح المعرض الوطني وتكرم المتميزات بأنشطة تعليم القريات

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حرم أمير الجوف تفتتح المعرض الوطني وتكرم المتميزات بأنشطة تعليم القريات

حرم أمير الجوف تفتتح المعرض الوطني وتكرم المتميزات بأنشطة تعليم القريات
http://almnatiq.net/?p=813259
المناطق - القريات
رعت حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن أمس، حفل افتتاح المعرض الوطني وتكريم الطالبات المتميزات بالأنشطة الطلابية، الذي تنظمه إدارة تعليم القريات ممثلة بقسم النشاط، وذلك على مسرح إدارة التعليم.
وكان في استقبال سموها مديرة الإشراف التربوي وطفاء بنت فندي الفندي ورئيسة قسم نشاط الطالبات مريم بنت رافع العنزي، حيث قامت سموها بقص الشريط إيذاناً ببدء الفعاليات وافتتاح المعرض.
بعد ذلك تجولت الأميرة مضاوي بنت سعود في المعرض، الذي يشتمل على عدد من لوحات الفن التشكيلي التي تحاكي حركة التغيير بالمملكة منذ نشأتها حتى إقرار رؤيتها 2030 وأثر هذا التغيير على المرأة السعودية، كما اطلعت سموها على الركن الشعبي المصاحب للفعاليات الذي يحتوي على بيت الشعر والمشغولات التراثية والمأكولات الشعبية التي تشتهر بها محافظة القريات.
ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، حيث ألقى مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي كلمة منقولة رحب من خلالها بحرم سمو أمير منطقة الجوف، موكدا حرص إدارة تعليم القريات لتحقيق رؤية الوطن الشابة وتطوير منطقة الجوف، مقدما التهنئة للطالبات المتميزات.
إثر ذلك قدم أوبريت بعنوان “أغلى مملكة” قدمه طلاب وطالبات الطفولة المبكرة بالابتدائية الرابعة، ثم كرمت الأميرة مضاوي بنت سعود الطالبات المتميزات بالأنشطة الطلابية.
وفي الختام تسلمت سموها درع تذكاريا من رئيسة قسم نشاط الطالبات مريم بنت رافع العنزي.

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