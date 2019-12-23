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وكيل إمارة جازان يعزي والد وذوي مدير تطوير المناطق الجبلية المهندس الصميلي

وكيل إمارة جازان يعزي والد وذوي مدير تطوير المناطق الجبلية المهندس الصميلي

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وكيل إمارة جازان يعزي والد وذوي مدير تطوير المناطق الجبلية المهندس الصميلي

وكيل إمارة جازان يعزي والد وذوي مدير تطوير المناطق الجبلية المهندس الصميلي
http://almnatiq.net/?p=813262
جازان - فضة عطيف

قام وكيل إمارة منطقة جازان‬ عبدالله بن صالح المديميغ ، اليوم بزيارة عزاء ومواساة في وفاة مدير عام هيئة التطوير والتعمير بالمناطق الجبلية بمنطقة جازان المهندس مساوى بن أشيب صميلي -رحمه الله – والذي توفي إثر نوبة قلبية مؤخرا ، وذلك خلال زيارتهم بمقر العزاء بمنزلهم بقرية صاحب البار بمحافظة صامطة.
ونقل وكيل إمارة منطقة جازان المديميغ تعازي ومواساة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، معربا عن صادق مواساته لوالد وأبناء وذوي وأسرة الفقيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته الصبر والسلوان.
منوها ، بما قدمه الفقيد من جهود في خدمة دينه ووطنه خلال عمله مديرًا عامًا لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان ، مشيدا بدوره بالمساهمة في تنمية تلك المناطق .
من جهتهم عبر والد وأبناء الفقيد الصميلي وأفراد أسرته، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائب أمير المنطقة ،ولوكيل إمارة منطقة جازان ، على مواساتهم لهم ومشاركتهم مصابهم، حضر العزاء وكيل إمارة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ومحافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعله وعددا من المسؤولين .

 

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