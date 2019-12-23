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أمير الرياض يتسلم تقرير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة ويدشن أول فرقة كشفية نسائية

أمير الرياض يتسلم تقرير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة ويدشن أول فرقة كشفية نسائية

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أمير القصيم يرأس اجتماع الجمعية العمومية ومجلس إدارة جمعية “كبدك”

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أمير الرياض يتسلم تقرير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة ويدشن أول فرقة كشفية نسائية

أمير الرياض يتسلم تقرير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة ويدشن أول فرقة كشفية نسائية
http://almnatiq.net/?p=813270
المناطق - الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة عبدالرحمن بن عمر المقبل.
وقدم المقبل عرضاً عن الإنجازات التي نفذتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، مستعرضاً المنشآت التدريبية وأعداد المتدربين والمتدربات بها.
كما قدم تقريرا عن برامج الخدمة المجتمعية (أتقن) الذي كان بتوجيهات ودعم من معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد.
ودشن سمو أمير منطقة الرياض أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة وتم تسليمهم الشارة الكشفية.
وفي نهاية اللقاء سلّم المقبل نسخة من تقرير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض لسمو أمير منطقة الرياض.
وعبر المقبل عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته الدائمة ودعمه الكبير للتدريب التقني والمهن .

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