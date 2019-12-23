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أمير منطقة حائل يسلم وحدات الإسكان التنموي ويرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

أمير منطقة حائل يسلم وحدات الإسكان التنموي ويرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=813283
المناطق - حائل

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل في صالة الاستقبالات الرئيسة بالإمارة, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لعدد من الأسر المستحقة بالمنطقة.
كما كرّم سموه الجمعيات الشريكة للإسكان التنموي تقديراً لجهودها ومساهمتها الملموسة بخدمة الأسر الأشد حاجة بالمنطقة، شمل التكريم كل من جمعية رعاية الأطفال المعاقين، الجمعية الخيرية بحائل، جمعية أجا النسائية، جمعية الأسر المنتجة “انتاج”، وجمعية بسمة لرعاية مرضى السرطان., كذلك تكريم جمعية سفانة الأهلية للخدمات الصحية نظير مبادراتها التطوعية في محال التوعية الصحية لمستفيدي الإسكان التنموي من الأسر التي تم تسليمها وحداتها السكنية، وتكريم 16 متطوع ومتطوعة بشهادات شكر وتقدير لجهودهم التطوعية.
ونوه سمو أمير منطقة حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لبرنامج الإسكان التنموي.
وقال في تصريح صحفي: “إن تسلم الأسر وحداتهم السكنية اليوم بالتكامل ما بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة مع تفعيل لدور الفرق التطوعية بالمنطقة، ما هو إلا ترجمة لحرص واهتمام ورعاية ولاة الأمر وتنفيذاً لتوجيهاتهم الكريمة بخدمة المواطنين والمواطنات، وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
وعن انضمام سموه وسمو نائبة لمبادرة تطوع الإسكان، أوضح الأمير عبدالعزيز بن سعد أن ذلك يأتي من قناعة ويقين بأن التطوع واجب وطني في المقام الأول، وبالأهداف التنموية السامية التي يتم العمل عليها بالإسكان التنموي.
وأعرب سموه عن شكره لمعالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ولجميع القائمين على الإسكان التنموي وللجمعيات والفرق التطوعية, متمنياً للجميع التوفيق في تحقيق تطلعات القيادة في خدمة مواطنيها.
وتلت المناسبة مباشرة، انعقاد الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة برئاسة سمو أمير المنطقة، بحضور سمو نائب أمير المنطقة وأعضاء اللجنة كافة، حيث تم استعرض توصيات الاجتماع الأول وما تم فيها، واستعراض منجزات الاسكان التنموي بمنطقة حائل خلال 2019  ومستهدفات الاسكان التنموي للعام القادم.

 

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