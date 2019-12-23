الأمير فيصل بن نواف يستعرض إنجازات مشاريع منطقة الجوف لعام 2019م مع عدد من الإعلاميين والإعلاميات

المناطق - الجوف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على الدور الكبير والمؤثر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على الكثير من أبناء الوطن وأنا منهم في التفاني بالعمل والحرص على تنفيذه بشكل دقيق منذ أن كان أميراً للرياض لما يمتلكه من فن للقيادة استطاع من خلاله رسم الخطة الصحيحة والمشرقة لبلادنا.

وقال سموه: “ها نحن اليوم نرى ولله الحمد المملكة في ثوبها الجديد الذي أبهر العالم لما أحدثه – حفظه الله – من تغيير خلال مدة وجيزة وفق الرؤية الطموحة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله-” .

جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم عددا من إعلاميي وإعلاميات المنطقة في جلسة خاصة لتسليط الضوء على الإنجازات التي تمسّ المواطن خلال العام 2019 م.

وفي بداية اللقاء استعرض سمو أمير منطقة الجوف مجمل المشاريع التي تم افتتاحها والمبادرات التي تم إطلاقها والتي تصب في مصلحة المواطن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، وأكد سموه أنه تم القضاء على معوقات العمل في عدد من المشاريع التنموية المتأخرة ، فيما تجري متابعة العمل في المشاريع الأخرى حتى يتم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها للجهات المختصة وفق المعايير والمواصفات المنصوص عليها .

كما تحدث الأمير فيصل بن نواف خلال اللقاء عن إستراتيجية تطوير منطقة الجوف التي دشن سموه انطلاق البدء في إعدادها منتصف العام 2019 م ، والتي ترسم نهضة المنطقة لعشر سنوات قادمة ، مبيناً سموه أنها ركزت على نقاط القوة التي تتميز بها المنطقة من خلال موقعها الجغرافي المميز وما تمتلكه من مواقع سياحية وأثار تاريخية إضافة إلى ما تكتنزه للعديد من مواد الخام والأجواء التي جعلت منها عاصمة للطاقة المتجددة من خلال بناء أول محطات الطاقة المتجددة بالمملكة من خلال مشروعي مدينة سكاكا للطاقة الشمسية ومشروع محافظة دومة الجندل لطاقة الرياح ، التي سنشهد افتتاحها قريبا بإذن الله .

وأكد سمو أمير منطقة الجوف على أن المبادرات التي يتم توقيعها في المنطقة تأتي لتلبّي احتياجات أبناء المنطقة والمنبثقة من أهداف رؤية المملكة 2030 ، التي نحرص دائما على تفعيلها لينتفع بها أبناء المنطقة والبيئة التي يعيشون فيها .

فيما تحدث سموه عن المشاريع الصحية بالمنطقة التي تُعنى بمتابعة واهتمام معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، فقد استقطبت وزارة الصحة شركة دولية استشارية طبية لدراسة أنواع التخصصات والاحتياجات التي تتناسب مع مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية، وجاري العمل على ذلك مع الوزارة ونتطلع إلى أن ترى النور قريبا .

ونوه الأمير فيصل بن نواف بالدور الذي تقوم به الجامعة في الخدمة المجتمعية حيث إن جامعة الجوف أنهت مؤخرا مراحل التأسيس التي مرت بها خلال السنوات الماضية ، متطلعا إلى أن يكون اندماجها في مجتمعها وخدمتها له في كل النواحي بشكل أوسع.

كما تحدث سموه عن توسعة مطاري الجوف والقريات، حيث تم بدء العمل فيهما لاستيعاب أكثر من مليون مسافر، ومدة التنفيذ سنتين ، وسيتم تنفيذها بمستوى عالٍ وفق التصاميم التي تتوافق مع رؤية 2030 ، وعن المدينة الرياضية أوضح سموه أنه تم إعادة النظر في المدن الرياضية بالمملكة من خلال تشخيص الوضع الراهن ويأتي ذلك وفق أهداف إستراتيجية منطقة الجوف لضمان استدامت المشاريع واستفادة المنطقة وأبنائها منها ، فيما أكد أن مشروع نادي القريات الرياضي سيتم استئناف العمل فيه بعد أن تم سحب المشروع من المقاول وجاري ترسيته لمقاول آخر .

وأثنى أمير منطقة الجوف على دور المرأة في تنمية المجتمع وهو ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030 في تنشيط دورها الاجتماعي وتمكينها من العمل في كثير من مجالات العمل المختلفة ، مبينا سموه أن كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز للتنمية المستدامة بجامعة الجوف يعمل على العديد من الأهداف، منها: دراسة واقع المرأة وتأهيلها للكثير من الفرص التي تمكنها للإسهام في بناء المجتمع ، منوهاً في الوقت ذاته بالجهود التي يبذلها شباب وفتيات المنطقة وحرصهم على العمل التطوعي ونشر ثقافته ، معرباً عن سعادته لما لمسه من إقبالهم وحماسهم في شتى المجالات.

وأعلن سموه عن إقامة مهرجان زيتون الجوف الدولي خلال شهر مارس القادم من قبل لجنة الفعاليات بالإمارة، وهناك متسع من الوقت للخروج بمهرجان يليق بمكانة هذه الشجرة المباركة لهذا العام، متطلعا أن يكون هناك شراكة بين المهرجان ومنتجي الزيتون على مستوى العالم وإقامة معارض لعرض مشتقات الزيتون وصناعته والآليات الحديثة التي يتم استخدامها في قطف وعصر الزيتون، إضافة إلى تنوع الأنشطة المصاحبة.

واختتم سموه اللقاء بالحديث عن الإعلام وصناعة المحتوى التي تعمل عليها إستراتيجية منطقة الجوف ، مؤكدا ثقة سموه بأبناء المنطقة من الإعلاميين لقدرتهم على التسويق ونقل الوجه المشرف للمنطقة لما تتمتع به من العديد من الميزات والمقومات التي تجعل منها وجهة سياحية مفضلة لدى الآخرين .

من جهته أعرب رئيس ملتقى إعلاميي الجوف عبدالعزيز بن عبد الواحد الحموان باسمه ونيابة عن إعلاميي وإعلاميات المنطقة لسمو الأمير فيصل بن نواف لإتاحة الفرصة للالتقاء بسموه والاستماع إلى أهم الإنجازات التي حظيت بها المنطقة خلال العام الأول لعمل سموه أميرا للمنطقة .