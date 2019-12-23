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صلاح خاشقجي: نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي الذي أنصفنا بالعدالة وسرعة التقاضي

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صلاح خاشقجي: نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي الذي أنصفنا بالعدالة وسرعة التقاضي

صلاح خاشقجي: نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي الذي أنصفنا بالعدالة وسرعة التقاضي
http://almnatiq.net/?p=813301
المناطق - الرياض

قال صلاح جمال خاشجقي اليوم الثلاثاء إن إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة، وذلك في أول تعليق على الأحكام الصادرة اليوم في قضية والده جمال خاشقجي.

وأضاف أن اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي، ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له.

وكانت النيابة العامة أعلنت أن المحكمة الجزائية أصدرت أحكاماً ابتدائية بحق 11 شخصاً من المدعى عليهم في قضية مقتَل المواطن جمال خاشقجي، والحكم بالقتل قصاصاً على 5 منهم، والسجن لـ3 أشخاص من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة بإجمالي 24 عاماً.

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