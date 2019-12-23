وزير التعليم يوجه بالتحقيق مع معلم وضع سؤالًا عن موقوف أمني “من ذوي الفكر المنحرف”

المناطق - الرياض

وجّه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الاثنين، بالتحقيق فيما تم تداوله في مواقع التواصل عن سؤال وضعه معلم «غير سعودي»، تضمن ذكر أحد الموقوفين أمنيًّا في ورقة عمل في أحد المدارس الأهلية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ابتسام الشهري عبر حسابها بـ«تويتر»، أنه «إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام معلم غير سعودي بمدرسة أهلية؛ بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنيًّا من ذوي الفكر المنحرف؛ فقد وجه ‫وزير التعليم بالتحقيق في الموضوع حالًا، ورفع النتائج، وإشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم».