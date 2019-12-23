تحذير من خطأ شائع يرتكبه كثيرون للمساعدة على تشغيل السيارة

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المناطق - الرياض

حذر خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني، من أن توصيل الكابلات بشكل خاطئ أثناء المساعدة على بدء الدوران، قد يشكل خطورة كبيرة على إلكترونيات وأجهزة السيارة الأخرى.

وأوضحت الهيئة الألمانية أن الموديلات الحديثة أصبحت تعتمد على مستشعرات ووحدات تحكم والعديد من الأنظمة المساعدة، وهي شديدة الحساسية للمعاملة غير الصحيحة، كما أن توليد شرارة عند توصيل أو فصل الكابلات قد ينتج عنه على سبيل المثال فقدان للبيانات.

وأضاف الخبراء أن الأكثر أهمية هو اتباع الترتيبب الصحيح لعملية توصيل الكابلات وأماكن وضع المشابك الطرفية، والتي تختلف من سيارة لأخرى.

وعلى أية حال فإنه يحظر توصيل المشبك الأسود السالب بالقطب السالب للبطارية الفارغة، وذلك لتجنب الإضرار بالبطارية عن طريق خروج الحمض.

وتتمثل الطريقة الصحيحة في توصيل الكابل الأحمر بالقطب الموجب بالبطارية المانحة أولا، وبعدها بالقطب الموجب للبطارية الفارغة.

وبعد ذلك يتم توصيل الكابل الأسود بالقطب السالب للبطارية المانحة، ثم توصيله بكتلة المحرك للسيارة المعطلة، كما يراعى ألا توجد الكابلات مع مكونات تتحرك، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار الخبراء إلى أن الخطوة التالية تكون بتشغيل المحرك، مع المحافظة على الاتصال لبضع دقائق بعد نجاح دوران المحرك مرة أخرى.

ويفضل قبل فصل المشابك تشغيل الضوء وتدفئة النوافذ الخلفية تفاديا لحدوث فرط في الجهد، وهو ما يضر بالمكونات الإلكترونية.

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