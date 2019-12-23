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أعضاء “رحلة العالم” يُشاركون بزراعة 125 شجرة بالمدينة المنورة

أعضاء “رحلة العالم” يُشاركون بزراعة 125 شجرة بالمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=813325
المناطق - واس

شارك أكثر من 120 مسلماً من أعضاء “رحلة العالم” ، في زراعة ١٢٥ شجرة في حديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة، وذلك ضمن برنامج التطوع البلدي الذي تُنفذه أمانة منطقة المدينة المنورة انطلاقاً من دورها في التنمية المجتمعية لأهالي وزوار طيبة الطيبة.
وتعد هذه الفعالية، إحدى فعاليات البرنامج التطوعي الترفيهي والتثقيفي الذي تنفذه الإدارة العامة للتنمية المجتمعية بوكالة الخدمات بأمانة المنطقة، بمشاركة عدد من الفرق التطوعية، حيث زار أعضاء “رحلة العالم” إحدى المزارع التاريخية بجوار مسجد قباء، واطلعوا على ما تضمه من أركان للتدريب على الحرف والمنتجات التراثية اليدوية ومنتجات زراعية، والتعرف على طُرق زراعة النخيل والعناية به.

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