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مدني تبوك يشارك في معرض الـ 100 عام من الجودة

مدني تبوك يشارك في معرض الـ 100 عام من الجودة

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مدني تبوك يشارك في معرض الـ 100 عام من الجودة

مدني تبوك يشارك في معرض الـ 100 عام من الجودة
http://almnatiq.net/?p=813333
المناطق- تبوك:

شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك بمعرض الـ100 عام من الجودة الذي نظمته الشؤون الصحية بالمنطقة بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2019م حيث تم من خلال المعرض تقديم أبرز الخدمات والتطبيقات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها المديرية العامة للدفاع المدني لخدمة المواطنين والمقيمين ومن أهم هذه الخدمات خدمة سلامة لإصدار الرخص الخاصة لمتطلبات واشتراطات الدفاع المدني وآلية عمل الخدمة وكذلك تطبيق سلامتي الخاص بتقديم بلاغ عن مخالفات وملاحظات اشتراطات السلامة والحماية من الحريق في جميع المنشآت وتطبيق فزعة الخاص بالإبلاغ عن الحوادث إلكترونياً إضافة لخدمة قريب التي تتيح للجميع تقديم أي ملاحظات أو اقتراحات أو شكاوى .
وجميع هذه الخدمات والتطبيقات يتم استقبالها فوراً واتخاذ التدابير اللازمة حسب هدف الخدمة .

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